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Новости Видео Война
18 244 16

Эксклюзивные кадры освобождения Курщины с камер GoPro украинских воинов. ВИДЕО

Украинские защитники продвигаются вглубь Курской области России. В сеть попали эксклюзивные кадры освобождения Курщины с камер GoPro наших бойцов.

Один из мостов через реку был заминирован, бойцы оттянули мины для прохода нашей техники, передает Цензор.НЕТ.

Действия четко согласованы, никаких лишних движений - все тщательно спланировано. Времени хватило, чтобы даже повесить украинский флаг над затрофееным танком, и уже в его сопровождении пересечь границу и вернуться в Украину. Подробнее - смотрите далее на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Пограничники сбросом с ударного БпЛА отправили оккупанта в "вечный полет". ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) ВСУ (6587) Курск (1097)


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Топ комментарии
+24
Боже, бережи наших воїнів! Це кращі воїни у світі!
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14.08.2024 22:09
+18
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14.08.2024 22:34
+7
У Європі наша армія номер один
...Не думаю що поляки чи французи зможуть так зробити
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14.08.2024 22:58
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Боже, бережи наших воїнів! Це кращі воїни у світі!
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14.08.2024 22:09 Ответить
А шо с ДОНБАСОМ?
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14.08.2024 22:11 Ответить
Донбасс порожняк не гонет...😏
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14.08.2024 22:48 Ответить
Перемелюють ********** наймитів. А що? Щось конкретне цікавить?
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14.08.2024 22:50 Ответить
Донбас здають шаленими темпами за злочинними домовленостями з ворогом зрадники при владі
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15.08.2024 02:54 Ответить
Зеля Ведмедіва лякає Курськом !
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14.08.2024 22:26 Ответить
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14.08.2024 22:34 Ответить
У Європі наша армія номер один
...Не думаю що поляки чи французи зможуть так зробити
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14.08.2024 22:58 Ответить
Як там: "Нікто кромє нас.." Так і є.
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14.08.2024 23:09 Ответить
при потребі навчатся, як що встигнуть
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14.08.2024 23:13 Ответить
Тут окрім уміння, техніки та іншого військового требе ще один фактор -- залізні яйця.
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15.08.2024 10:41 Ответить
Служба безпеки України проїхала вже по взятих ділянках. Юра Бутусов привіт друже ..оце пропуск ..пху плять
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14.08.2024 23:02 Ответить
Подивилися на хороші дороги і повернулися в Сумську область.
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14.08.2024 23:42 Ответить
Крутяцько. Ніби сам заїхав Stiker на рашу.
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14.08.2024 23:46 Ответить
51.1932936, 35.2778495

Начало видео отсюда, кому интересно.
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15.08.2024 01:04 Ответить
 
 