Эксклюзивные кадры освобождения Курщины с камер GoPro украинских воинов. ВИДЕО

Украинские защитники продвигаются вглубь Курской области России. В сеть попали эксклюзивные кадры освобождения Курщины с камер GoPro наших бойцов.

Один из мостов через реку был заминирован, бойцы оттянули мины для прохода нашей техники, передает Цензор.НЕТ.

Действия четко согласованы, никаких лишних движений - все тщательно спланировано. Времени хватило, чтобы даже повесить украинский флаг над затрофееным танком, и уже в его сопровождении пересечь границу и вернуться в Украину. Подробнее - смотрите далее на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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