Пограничники сбросом с ударного БПЛА отправили оккупанта в "вечный полет". ВИДЕО

Бойцы из подразделения РУБпАК "Феникс" сбросом с тяжелого бомбера "Вампир" уничтожили вражеское укрытие, а вместе с ним в воздух отправился один из захватчиков.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

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