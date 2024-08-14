Пограничники сбросом с ударного БПЛА отправили оккупанта в "вечный полет". ВИДЕО
Бойцы из подразделения РУБпАК "Феникс" сбросом с тяжелого бомбера "Вампир" уничтожили вражеское укрытие, а вместе с ним в воздух отправился один из захватчиков.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
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