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Пограничники сбросом с ударного БПЛА отправили оккупанта в "вечный полет". ВИДЕО

Бойцы из подразделения РУБпАК "Феникс" сбросом с тяжелого бомбера "Вампир" уничтожили вражеское укрытие, а вместе с ним в воздух отправился один из захватчиков.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 71 ОЕБр уничтожили два вражеских грузовика вместе с вражеской пехотой на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6425) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+8
Вєчного помєта!
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14.08.2024 20:22
+5
але якщо у копиці були вила, то тоді не вижив.
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14.08.2024 20:27
+4
все пройло так швидко, що навіть не встиг командиру доповісти про побачену зверху рекогносцировку.
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14.08.2024 20:33
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Вєчного помєта!
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14.08.2024 20:22 Ответить
міг на копицю або на кущі впасти, і вижити.
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14.08.2024 20:24 Ответить
але якщо у копиці були вила, то тоді не вижив.
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14.08.2024 20:27 Ответить
"Вознєся на воздуся"
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14.08.2024 20:27 Ответить
все пройло так швидко, що навіть не встиг командиру доповісти про побачену зверху рекогносцировку.
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14.08.2024 20:33 Ответить
Еще одна некропарта в копилку.
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14.08.2024 20:30 Ответить
парт зараз не вистачає, або треба класи у два рази більше робить. Зараз у класах на стіні встановлюють меморіальні дошки, на яких просто дописують прізвища.
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14.08.2024 20:36 Ответить
Світ вічноі охоти
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14.08.2024 20:31 Ответить
Подозреваю что "лёгким испугом" он не отделался.. )
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14.08.2024 20:46 Ответить
и не ОБДелался.... как говорил Жванецкий - салат не даёт такого полёта... приземляться було нечему, судя по всему - фрагменты
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14.08.2024 22:01 Ответить
Ну, было же весело?
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14.08.2024 21:34 Ответить
Добре політав
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15.08.2024 03:35 Ответить
 
 