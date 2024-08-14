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Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили два вражеских грузовика вместе с вражеской пехотой на Волчанском направлении. ВИДЕО

Операторы БПЛА 71-й отдельной егерской бригады обнаружили два вражеских грузовика в одном из населенных пунктов на Волчанском направлении.

Оба были заполнены живой силой противника. Несколькими точными ударами FPV-дронов удалось уничтожить транспорт вместе с вражеской пехотой, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ликвидация (3536) 71-я отдельная егерская бригада (29)


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Топ комментарии
+8
піхоти не видно, напевнео розбіглась до того. Давайте подавати інфу краще, ніж вічно брехливі кацапи.
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14.08.2024 19:52
+6
Смерть свинособакам!
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14.08.2024 19:29
+6
Добивание брошенок, тоже дело.
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14.08.2024 19:50
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А чого щури не розбігаються?
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14.08.2024 18:57 Ответить
Бояться, що дрони за ними полювати будуть, бо вже надивились відосів, як профі з ЗСУ поцілюють петляючих, як зайці.

PS: всі ******* вантажівку - з піхотою. Танк - з повним БК. МТЛБ, навантажену парою тон протитанкових мін. І бліндаж набитий ждунами, як діжка оселедцями.
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14.08.2024 19:21 Ответить
А где пехота? Скорее всего в ближайшем доме или посадке отсиживалась
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14.08.2024 19:18 Ответить
Відсиджується на своїх місцях! Правда невсі разом. У багатьох частини тіла кудись полетіли...
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14.08.2024 19:29 Ответить
Смерть свинособакам!
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14.08.2024 19:29 Ответить
Добивание брошенок, тоже дело.
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14.08.2024 19:50 Ответить
піхоти не видно, напевнео розбіглась до того. Давайте подавати інфу краще, ніж вічно брехливі кацапи.
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14.08.2024 19:52 Ответить
Як казав Сидір Артемович Ковпак, коли хтось починав "заливати" "...це він хлопці одинадцяту заповідь вивчив".
На питання яка це одинадцята заповідь, коли їх всього десять, він відповідав "Одинадцята гласить, що ніде так не брешуть як на полюванні і на війні".
Ну навіщо ганьбитися? Написали б те що на відео - знищили дві вантажівки. І це було б правдою. Ну не видно там жодної живої істоти, не видно. Яка піхота?
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14.08.2024 20:10 Ответить
Бідненький, ти сіло на дивані, і поміж пуканням і вечерею хотіло подивитися якесь ефектне відео, а хлопці з ЗСУ не виправдали твоїх очікувань. (
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14.08.2024 22:25 Ответить
до хлопців з ЗСУ жодних питань, красені
а до редактора новин питання є
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14.08.2024 23:02 Ответить
Це мабуть якесь старе відео, бо у самому кінці внизу написано проспект Повітрофлотський, 6, хоча всі знають, що його перейменували зветься він тепер проспект Повітряних Сил
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14.08.2024 22:54 Ответить
А где пехота..!? Цензор! Вы стали подобием Земарафона.. Там у них все заголовки громкие...
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15.08.2024 00:58 Ответить
..."добили залишені авто" - такий мав бути заголовок. Надування щок на цензорі вже стало нормою?
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15.08.2024 05:34 Ответить
 
 