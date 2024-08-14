Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили два вражеских грузовика вместе с вражеской пехотой на Волчанском направлении. ВИДЕО

Операторы БПЛА 71-й отдельной егерской бригады обнаружили два вражеских грузовика в одном из населенных пунктов на Волчанском направлении.

Оба были заполнены живой силой противника. Несколькими точными ударами FPV-дронов удалось уничтожить транспорт вместе с вражеской пехотой, информирует Цензор.НЕТ.

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