Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили два вражеских грузовика вместе с вражеской пехотой на Волчанском направлении. ВИДЕО
Операторы БПЛА 71-й отдельной егерской бригады обнаружили два вражеских грузовика в одном из населенных пунктов на Волчанском направлении.
Оба были заполнены живой силой противника. Несколькими точными ударами FPV-дронов удалось уничтожить транспорт вместе с вражеской пехотой, информирует Цензор.НЕТ.
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+8 Aga #592175
показать весь комментарий14.08.2024 19:52
+6 Микола Січень #486030
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+6 Дан Корвин
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PS: всі ******* вантажівку - з піхотою. Танк - з повним БК. МТЛБ, навантажену парою тон протитанкових мін. І бліндаж набитий ждунами, як діжка оселедцями.
На питання яка це одинадцята заповідь, коли їх всього десять, він відповідав "Одинадцята гласить, що ніде так не брешуть як на полюванні і на війні".
Ну навіщо ганьбитися? Написали б те що на відео - знищили дві вантажівки. І це було б правдою. Ну не видно там жодної живої істоти, не видно. Яка піхота?
а до редактора новин питання є