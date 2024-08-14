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Дроны-камикадзе наших терробороновцев уничтожили 2С4 "Тюльпан" россиян в Запорожской области. ВИДЕО

В Запорожской области бойцы 102-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российский тяжелый самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".

Позицию с самоходным минометом калибра 240 мм обнаружили недалеко от населенных пунктов Чумацкое и Решетиловское на Запорожье, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что на российскую установку сразу направили ударные FPV-дроны. За попаданием наблюдали с помощью разведывательного беспилотника.

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Автор: 

уничтожение (6916) Запорожская область (3079)


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Так "затюльпанили - що "обсірєнівся"... Ждав-ждав... Нарешті дождався - загорілися порохові заряди у боєукладці Тепер не відновлять...
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14.08.2024 18:22 Ответить
смачно
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14.08.2024 19:10 Ответить
я так зрозмів, що було декілька захОдів на атаку, тому що працював їхній РЕБ ? і наші хлопці вирішили впевнитися у 100% результаті ? ))
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14.08.2024 19:26 Ответить
Не факт. При зниженні погіршується сигнал (кривизну земної поверхні ще не відмінили).
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14.08.2024 20:03 Ответить
русня відмінила )) правда тільки для себе )) в них зараз культ плоскої поверхні ))
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14.08.2024 20:54 Ответить
"Желтые тюльпаны" помнят наши дроны).
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14.08.2024 19:59 Ответить
 
 