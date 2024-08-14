Украинские защитники уничтожили вражескую систему БМ-21 "Град". ВИДЕО
Воины 14-го отдельного полка БпАК СБС уничтожили вражескую систему БМ-21 "Град" на одном из направлений фронта.
Об этом сообщили в телеграм-канале СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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