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Украинские защитники уничтожили вражескую систему БМ-21 "Град". ВИДЕО

Воины 14-го отдельного полка БпАК СБС уничтожили вражескую систему БМ-21 "Град" на одном из направлений фронта.

Об этом сообщили в телеграм-канале СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы 47-й ОМБР уничтожили в воздухе два вражеских БПЛА "Zala" с помощью FPV-дронов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916)


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нафарширований їхав )) зато погрілися орки ))
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14.08.2024 16:25 Ответить
да-прашлі акліматізацию пєрєд пападанієм в ад...
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14.08.2024 16:31 Ответить
10 літ опісля )))
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14.08.2024 16:32 Ответить
👍
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14.08.2024 17:45 Ответить
Класне поєднання . дякую .
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14.08.2024 18:14 Ответить
"No signal". Just kidding 😁
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14.08.2024 16:53 Ответить
Ульотний удар . Дякум ЗСУ.
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14.08.2024 19:23 Ответить
Там в машине роки умерли даже не поняв,а що случилось
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14.08.2024 22:11 Ответить
Вражаюче!
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15.08.2024 01:12 Ответить
 
 