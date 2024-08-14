РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12086 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 464 11

Бойцы 47-й ОМБР уничтожили в воздухе два вражеских БПЛА "Zala" с помощью FPV-дронов. ВИДЕО

Бойцы 47-й ОМБр "Магура" с помощью дронов-камикадзе уничтожили в воздухе два российских разведывательных беспилотника "Zala".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Воины 47-й механизированной бригады сбили два российских разведывательных беспилотника Zala с помощью fpv-дронов, которые навели на цель по радару. Блестящая работа. Большое количество российских разведывательных дронов дальнего действия является основной проблемой для наших войск - эти крылья позволяют врагу корректировать огонь на большую глубину. Сбивать дорогие Zala, стоимостью около 100 тысяч долларов, дешевыми fpv - самый эффективный и современный способ защитить наше небо", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 47-й ОМБр ликвидировали вражескую штурмовую группу на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) беспилотник (3589) уничтожение (6916) 47 отдельная механизированная бригада (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
гарна справа! Героям Слава!!
показать весь комментарий
14.08.2024 14:41
+6
Добре. дуже добре зробили росіян сліпими.
показать весь комментарий
14.08.2024 14:41
+4
Збивати кацапсцкі очі - це архіважливо.
Якщо поставлять збиття FPVішкою зал, орланів на потік і осліпити орків - це заявка на перемогу
показать весь комментарий
14.08.2024 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гарна справа! Героям Слава!!
показать весь комментарий
14.08.2024 14:41 Ответить
Добре. дуже добре зробили росіян сліпими.
показать весь комментарий
14.08.2024 14:41 Ответить
Іду на тара-а-а-а-н!!!! ("Warcraft III")
показать весь комментарий
14.08.2024 15:08 Ответить
не зовсім - там повітряний підрив б\ч fpv
показать весь комментарий
14.08.2024 16:03 Ответить
Збивати кацапсцкі очі - це архіважливо.
Якщо поставлять збиття FPVішкою зал, орланів на потік і осліпити орків - це заявка на перемогу
показать весь комментарий
14.08.2024 15:53 Ответить
так, це дозволяє підтягувати засоби ППО ближче до ЛБЗ, що в свою чергу дозволить більш безпечніше і глибше працювати нашій авіації.
показать весь комментарий
14.08.2024 16:06 Ответить
Я думаю, що значно більше ефекту буде для контрбатарейки з обох боків.

Арта ЗСУ зможе ближче підійти до ЛБЗ і менше страждатиме від ударів кацапів.
Арта кацапів зовсім здохне, бо арта ЗСУ і так далі стріляє (має перевагу у дальності), а тут взагалі триндець кацапам осліпленим почнеться...
показать весь комментарий
14.08.2024 20:34 Ответить
від того, що наша арта підсунеться ло ЛБЗ на декілька кілометрів (хоча навряд чи це станеться - там давно всі дистанції виміряні), то від цього користь буде, але невелика (як і ризик), а можливість притягнути по ночі ближче до ЛБЗ ППО середньої дальності - це може бути для росіян певною неприємною несподіванкою.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:47 Ответить
"менше кабів по позиціям"
vs
"менше арт-ударів по позиціям і менше влучань будь-якими дронами по техніці і по позиціям".

Мабуть, на різних дільницях фронту відповідь буде різна на "а що краще".

Але буде і те, і те.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:25 Ответить
так, одне не виключає іншого.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:33 Ответить
Zala+ УПА вам на воротник, кацапы!
показать весь комментарий
14.08.2024 17:50 Ответить
 
 