Бойцы 47-й ОМБР уничтожили в воздухе два вражеских БПЛА "Zala" с помощью FPV-дронов. ВИДЕО

Бойцы 47-й ОМБр "Магура" с помощью дронов-камикадзе уничтожили в воздухе два российских разведывательных беспилотника "Zala".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Воины 47-й механизированной бригады сбили два российских разведывательных беспилотника Zala с помощью fpv-дронов, которые навели на цель по радару. Блестящая работа. Большое количество российских разведывательных дронов дальнего действия является основной проблемой для наших войск - эти крылья позволяют врагу корректировать огонь на большую глубину. Сбивать дорогие Zala, стоимостью около 100 тысяч долларов, дешевыми fpv - самый эффективный и современный способ защитить наше небо", - отмечает в комментарии автор публикации.

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