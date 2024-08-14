Бойцы 47-й ОМБР уничтожили в воздухе два вражеских БПЛА "Zala" с помощью FPV-дронов. ВИДЕО
Бойцы 47-й ОМБр "Магура" с помощью дронов-камикадзе уничтожили в воздухе два российских разведывательных беспилотника "Zala".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Воины 47-й механизированной бригады сбили два российских разведывательных беспилотника Zala с помощью fpv-дронов, которые навели на цель по радару. Блестящая работа. Большое количество российских разведывательных дронов дальнего действия является основной проблемой для наших войск - эти крылья позволяют врагу корректировать огонь на большую глубину. Сбивать дорогие Zala, стоимостью около 100 тысяч долларов, дешевыми fpv - самый эффективный и современный способ защитить наше небо", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Якщо поставлять збиття FPVішкою зал, орланів на потік і осліпити орків - це заявка на перемогу
Арта ЗСУ зможе ближче підійти до ЛБЗ і менше страждатиме від ударів кацапів.
Арта кацапів зовсім здохне, бо арта ЗСУ і так далі стріляє (має перевагу у дальності), а тут взагалі триндець кацапам осліпленим почнеться...
vs
"менше арт-ударів по позиціям і менше влучань будь-якими дронами по техніці і по позиціям".
Мабуть, на різних дільницях фронту відповідь буде різна на "а що краще".
Але буде і те, і те.