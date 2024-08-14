Ексклюзивні кадри звільнення Курщини з камер GoPro українських воїнів. ВIДЕО

Українські захисники просуваються вглиб Курської області Росії. У мережу потрапили ексклюзивні кадри звільнення Курщини з камер GoPro наших бійців.

Один з мостів через річку було заміновано, бійці відтягнули міни для проходу нашої техніки, передає Цензор.НЕТ.

Дії чітко узгоджені, жодних зайвих рухів - все ретельно сплановано. Часу вистачило, щоб навіть повісити український прапор над затрофеєним танком, і вже в його супроводі перетнути кордон і повернутися до України. Детальніше - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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