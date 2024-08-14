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Ексклюзивні кадри звільнення Курщини з камер GoPro українських воїнів. ВIДЕО

Українські захисники просуваються вглиб Курської області Росії. У мережу потрапили ексклюзивні кадри звільнення Курщини з камер GoPro наших бійців.

Один з мостів через річку було заміновано, бійці відтягнули міни для проходу нашої техніки, передає Цензор.НЕТ.

Дії чітко узгоджені, жодних зайвих рухів - все ретельно сплановано. Часу вистачило, щоб навіть повісити український прапор над затрофеєним танком, і вже в його супроводі перетнути кордон і повернутися до України. Детальніше - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Прикордонники скидом з ударного БпЛА відправили окупанта у "вічний політ". ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3590) ЗСУ (7545) Курськ (1109)


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Топ коментарі
+24
Боже, бережи наших воїнів! Це кращі воїни у світі!
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14.08.2024 22:09
+18
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14.08.2024 22:34
+7
У Європі наша армія номер один
...Не думаю що поляки чи французи зможуть так зробити
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14.08.2024 22:58
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Боже, бережи наших воїнів! Це кращі воїни у світі!
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14.08.2024 22:09 Відповісти
А шо с ДОНБАСОМ?
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14.08.2024 22:11 Відповісти
Донбасс порожняк не гонет...😏
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14.08.2024 22:48 Відповісти
Перемелюють ********** наймитів. А що? Щось конкретне цікавить?
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14.08.2024 22:50 Відповісти
Донбас здають шаленими темпами за злочинними домовленостями з ворогом зрадники при владі
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15.08.2024 02:54 Відповісти
Зеля Ведмедіва лякає Курськом !
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14.08.2024 22:26 Відповісти
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14.08.2024 22:34 Відповісти
У Європі наша армія номер один
...Не думаю що поляки чи французи зможуть так зробити
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14.08.2024 22:58 Відповісти
Як там: "Нікто кромє нас.." Так і є.
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14.08.2024 23:09 Відповісти
при потребі навчатся, як що встигнуть
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14.08.2024 23:13 Відповісти
Тут окрім уміння, техніки та іншого військового требе ще один фактор -- залізні яйця.
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15.08.2024 10:41 Відповісти
Служба безпеки України проїхала вже по взятих ділянках. Юра Бутусов привіт друже ..оце пропуск ..пху плять
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14.08.2024 23:02 Відповісти
Подивилися на хороші дороги і повернулися в Сумську область.
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14.08.2024 23:42 Відповісти
Крутяцько. Ніби сам заїхав Stiker на рашу.
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14.08.2024 23:46 Відповісти
51.1932936, 35.2778495

Начало видео отсюда, кому интересно.
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15.08.2024 01:04 Відповісти
 
 