Ексклюзивні кадри звільнення Курщини з камер GoPro українських воїнів. ВIДЕО
Українські захисники просуваються вглиб Курської області Росії. У мережу потрапили ексклюзивні кадри звільнення Курщини з камер GoPro наших бійців.
Один з мостів через річку було заміновано, бійці відтягнули міни для проходу нашої техніки, передає Цензор.НЕТ.
Дії чітко узгоджені, жодних зайвих рухів - все ретельно сплановано. Часу вистачило, щоб навіть повісити український прапор над затрофеєним танком, і вже в його супроводі перетнути кордон і повернутися до України. Детальніше - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+24 Сергей121
показати весь коментар14.08.2024 22:09
+18 CrossFirenko
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+7 stathunt80 777
показати весь коментар14.08.2024 22:58
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...Не думаю що поляки чи французи зможуть так зробити
Начало видео отсюда, кому интересно.