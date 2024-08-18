24-річний строковик РФ мав перший бойовий досвід у Курській області, коли наші бійці взяли його у полон: "Хочу до Нового року повернутися додому". ВIДЕО
Під час українського наступу у Курській області до полону потрапили сотні російських солдатів. Чимало з них - військовослужбовці строкової служби. Путін обіцяв їх не кидати на досвідчені українські війська, однак саме вони у перші дні Курської операції стали живим щитом на кордоні, а вже за ними стояли заградотряди кадирівців.
Як інформує Цензор.НЕТ, 488-й мотострілецький полк, 17 батальйон був одним з тих, хто за лічені години був розгромлений під час українського наступу. Полонили й Дениса Глушка - 24-річного строковика, у якого Курська область стала першим бойовим досвідом.
Дивіться далі подробиці інтерв'ю в ексклюзивній розмові Юрія Бутусова з російським полоненим з Челябінської області.
Топ коментарі
+12 Devid Dyxovni
показати весь коментар18.08.2024 11:13
+8 Oleksandr Zakharov
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+7 saimansay
показати весь коментар18.08.2024 13:19
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Гашпада ахфицеры , по сомнительным перлам,
Я аккордами бабок , эту песню воЮ ...
Тех кто бросив рассудок, своих губ не жалея
Можечок подставляя , для подсоса ***** ...
Тем кто выжил в Афгане , только тем , что бежали
Кто карьеру лишь делал , на солдатский костях,
Я воЮ ахфейцерам , что отцов посылали ,
Отдавая их деток только в чёрных мешках.
Ахфейцеры , ахфейцеры , ваша дупо лишь бы цела
За Раиську как тюрягу для народов без конца
Ахфейцеры , расеяне , пусть Гулаг вас вечно манит
Заставляя в унисон ***** афффффЦа !
наші мальчікі..
Такая себе голосовая пропаганда в телефонном режиме.. п****ры вообще о***ели такое говорить, сами к нам пришли и ещё смеют говорить, х*ли в них мы стреляем ..