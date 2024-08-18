24-річний строковик РФ мав перший бойовий досвід у Курській області, коли наші бійці взяли його у полон: "Хочу до Нового року повернутися додому". ВIДЕО

Під час українського наступу у Курській області до полону потрапили сотні російських солдатів. Чимало з них - військовослужбовці строкової служби. Путін обіцяв їх не кидати на досвідчені українські війська, однак саме вони у перші дні Курської операції стали живим щитом на кордоні, а вже за ними стояли заградотряди кадирівців.

Як інформує Цензор.НЕТ, 488-й мотострілецький полк, 17 батальйон був одним з тих, хто за лічені години був розгромлений під час українського наступу. Полонили й Дениса Глушка - 24-річного строковика, у якого Курська область стала першим бойовим досвідом.

Дивіться далі подробиці інтерв'ю в ексклюзивній розмові Юрія Бутусова з російським полоненим з Челябінської області.

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