УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10636 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 057 14

24-річний строковик РФ мав перший бойовий досвід у Курській області, коли наші бійці взяли його у полон: "Хочу до Нового року повернутися додому". ВIДЕО

Під час українського наступу у Курській області до полону потрапили сотні російських солдатів. Чимало з них - військовослужбовці строкової служби. Путін обіцяв їх не кидати на досвідчені українські війська, однак саме вони у перші дні Курської операції стали живим щитом на кордоні, а вже за ними стояли заградотряди кадирівців.

Як інформує Цензор.НЕТ, 488-й мотострілецький полк, 17 батальйон був одним з тих, хто за лічені години був розгромлений під час українського наступу. Полонили й Дениса Глушка - 24-річного строковика, у якого Курська область стала першим бойовим досвідом. 

Дивіться далі подробиці інтерв'ю в ексклюзивній розмові Юрія Бутусова з російським полоненим з Челябінської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорив" в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3589) полонені (2263) Курськ (1108)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Какой весёлый в плену, отреште ему голову.
показати весь коментар
18.08.2024 11:13
+8
Лучше написать "отрежьте", а еще лучше "відріжте"!
показати весь коментар
18.08.2024 11:28
+7
Все вірно - вернутися ВЖЕ до москалів і сказати "мамцю накривай на стіл - будемо святкувати день народження Степана Андрійовича"
показати весь коментар
18.08.2024 13:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой весёлый в плену, отреште ему голову.
показати весь коментар
18.08.2024 11:13 Відповісти
Лучше написать "отрежьте", а еще лучше "відріжте"!
показати весь коментар
18.08.2024 11:28 Відповісти
Все вірно - вернутися ВЖЕ до москалів і сказати "мамцю накривай на стіл - будемо святкувати день народження Степана Андрійовича"
показати весь коментар
18.08.2024 13:19 Відповісти
Экий Вы кровожадный.Достаточно поотрезать большие пальцы на руках.Заметте,про ноги я скромно умалчиваю.
показати весь коментар
18.08.2024 14:54 Відповісти
Навіяло (присגяченно афффіцерам тік-тока й не тільки) :

Гашпада ахфицеры , по сомнительным перлам,
Я аккордами бабок , эту песню воЮ ...
Тех кто бросив рассудок, своих губ не жалея
Можечок подставляя , для подсоса ***** ...

Тем кто выжил в Афгане , только тем , что бежали
Кто карьеру лишь делал , на солдатский костях,
Я воЮ ахфейцерам , что отцов посылали ,
Отдавая их деток только в чёрных мешках.

Ахфейцеры , ахфейцеры , ваша дупо лишь бы цела
За Раиську как тюрягу для народов без конца
Ахфейцеры , расеяне , пусть Гулаг вас вечно манит
Заставляя в унисон ***** афффффЦа !
показати весь коментар
18.08.2024 11:17 Відповісти
Хочу додому! - і пустив патьоки гірких сліз - на кого це розраховано?
показати весь коментар
18.08.2024 11:23 Відповісти
на "хароших рускіх"....
наші мальчікі..
показати весь коментар
18.08.2024 11:49 Відповісти
''Мєчтать нє врєдна'', хоче воно..
показати весь коментар
18.08.2024 11:24 Відповісти
У меня побратим под Покровском в плен попал, так они жене его прислали голосовое сообщение, что они его (ее мужа) когда взяли в плен, то "сразу в госпитале его обследовали, вдруг у него есть болезни, а они не знают, и должны лечить будут , потому что они нормальные и никто его не заставлял стрелять в их сторону"...
Такая себе голосовая пропаганда в телефонном режиме.. п****ры вообще о***ели такое говорить, сами к нам пришли и ещё смеют говорить, х*ли в них мы стреляем ..
показати весь коментар
18.08.2024 12:07 Відповісти
В штрафбат ти вернешся, дибил.
показати весь коментар
18.08.2024 12:21 Відповісти
я тоже при%уїв від того, что Бутусов з ним "смі%уйочки та 3,14здохахоньки" .. через 10 років вийдешь, після того як відпрацюєш на відновленні України!!
показати весь коментар
18.08.2024 12:22 Відповісти
Перед вьюхою,він напевно викурив заначку.
показати весь коментар
18.08.2024 13:44 Відповісти
У этого орка обличье на 100 % орочье ...
показати весь коментар
18.08.2024 16:50 Відповісти
Хочу до Нового року попасти до дому, цицьку і зелену повітряну кульку.
показати весь коментар
18.08.2024 18:13 Відповісти
 
 