Десантники затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорив" в Курській області. ВIДЕО
Новітній російський танк Т-90М "Прорив", не встигнувши повоювати, став трофеєм Галицьких десантників під час рейду на Курщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, росіяни, в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності. Про це йдеться в офіційному каналі 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади в телеграмі.
"Десантники 80-ї бригади швидко оцінили та освоїли "аналоговнєту" техніку, відремонтували, завели і тепер машина війни, нищитиме своїх творців на боці України", - додали у дописі.
Топ коментарі
+24 igor shmatko
показати весь коментар18.08.2024 11:06
+4 Алекс Скела
показати весь коментар18.08.2024 11:27
+3 Alex O #513819
показати весь коментар18.08.2024 23:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ЗСУ!
Огоссди, я стомився...
Новітній...
По моєму рідному містечку бігає прекрасно підшаманена та тюнингована "Побєда". Золоті руки у майстра.
Теж новітнє авто - а шо не так?
Його кацапи на озброєння прийняли тільки у 2020-му. Можеш сказати що це розробка кінця 80-х (звичайний Т90), але з модернізаціями ? То відповім, що Леопард-2 серійно почали виготовляти у 1979. А Абрамс-у 1980. Теж декілька модернізацій і досі актуальні і основні на озброєнні. Модернізація-це не тільки свіжа краска та обвіс як у твоєї Побєди.
P.S. Наші десантники-найкращі.
ми вже чули від "хароших рускіх",один в один слова )(уйла пересказали--снімітє санкції