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Новини Відео Війна
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Десантники затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорив" в Курській області. ВIДЕО

Новітній російський танк Т-90М "Прорив", не встигнувши повоювати, став трофеєм Галицьких десантників під час рейду на Курщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, росіяни, в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності. Про це йдеться в офіційному каналі 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади в телеграмі.

"Десантники 80-ї бригади швидко оцінили та освоїли "аналоговнєту" техніку, відремонтували, завели і тепер машина війни, нищитиме своїх творців на боці України", - додали у дописі.

Дивіться: Наші бійці взяли у полон ще трьох кадирівців у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+24
Молодці хлопці! Так тримати!
Слава ЗСУ!
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18.08.2024 11:06
+4
новітній російський танк Т-90М

Огоссди, я стомився...
Новітній...
По моєму рідному містечку бігає прекрасно підшаманена та тюнингована "Побєда". Золоті руки у майстра.
Теж новітнє авто - а шо не так?
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18.08.2024 11:27
+3
"Огоссди, я стомився...Новітній..."
Його кацапи на озброєння прийняли тільки у 2020-му. Можеш сказати що це розробка кінця 80-х (звичайний Т90), але з модернізаціями ? То відповім, що Леопард-2 серійно почали виготовляти у 1979. А Абрамс-у 1980. Теж декілька модернізацій і досі актуальні і основні на озброєнні. Модернізація-це не тільки свіжа краска та обвіс як у твоєї Побєди.
P.S. Наші десантники-найкращі.
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18.08.2024 23:25
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Молодці хлопці! Так тримати!
Слава ЗСУ!
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18.08.2024 11:06 Відповісти
новітній російський танк Т-90М

Огоссди, я стомився...
Новітній...
По моєму рідному містечку бігає прекрасно підшаманена та тюнингована "Побєда". Золоті руки у майстра.
Теж новітнє авто - а шо не так?
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18.08.2024 11:27 Відповісти
знайомий капітан...років 30 тому..купив був тестю "Пабєду",казав що кузов повністю лужений,не то оловом ,не то свинцем,щоб не гнила,тому авто такє тяжке...наскільки правда не знаю
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18.08.2024 11:39 Відповісти
Правда - оловом лудили. Але і лист 1,2 мм.
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18.08.2024 12:21 Відповісти
Тоді шпакла не було тому і лудили, це не антикорозійка, перші жигулі були теж такі.
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19.08.2024 09:40 Відповісти
"Огоссди, я стомився...Новітній..."
Його кацапи на озброєння прийняли тільки у 2020-му. Можеш сказати що це розробка кінця 80-х (звичайний Т90), але з модернізаціями ? То відповім, що Леопард-2 серійно почали виготовляти у 1979. А Абрамс-у 1980. Теж декілька модернізацій і досі актуальні і основні на озброєнні. Модернізація-це не тільки свіжа краска та обвіс як у твоєї Побєди.
P.S. Наші десантники-найкращі.
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18.08.2024 23:25 Відповісти
не вір, ні псові- ні москальові !
ми вже чули від "хароших рускіх",один в один слова )(уйла пересказали--снімітє санкції
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18.08.2024 11:35 Відповісти
Тепер жирний хряк обіцяв прийняти закон - буде два роки обстежуватись, рік оприбутковуватись - потім.... щезне...
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18.08.2024 12:23 Відповісти
так зашифровано висловились, але я в курсі ху із хрюндель pig...
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18.08.2024 14:41 Відповісти
Прикольно! Молодці!
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18.08.2024 13:03 Відповісти
Галицькі десантники: пИрІжок, а не пІрОжок
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18.08.2024 16:21 Відповісти
В бойових братерствах швидко створюється свій сленг. Мабуть, це слово щось для хлопців означає важливе. От і прикольнулись...
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18.08.2024 16:44 Відповісти
Там більше на тролінг кацапів схоже.
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19.08.2024 08:51 Відповісти
 
 