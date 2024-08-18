Десантники затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорив" в Курській області. ВIДЕО

Новітній російський танк Т-90М "Прорив", не встигнувши повоювати, став трофеєм Галицьких десантників під час рейду на Курщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, росіяни, в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності. Про це йдеться в офіційному каналі 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади в телеграмі.

"Десантники 80-ї бригади швидко оцінили та освоїли "аналоговнєту" техніку, відремонтували, завели і тепер машина війни, нищитиме своїх творців на боці України", - додали у дописі.

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