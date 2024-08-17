Наші бійці взяли у полон ще трьох кадирівців у Курській області. ВIДЕО

У Курській області бойовики кадирівського батальйону "Ахмат" не встигли втекти та потрапили у полон до наших бійців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменше трьох полонених.

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