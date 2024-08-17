Десантно-штурмові війська знищили дві ворожі системи БМ-21 "Град" на Покровському напрямку. ВIДЕО
Січеславські десантники продовжують виявляти і нищити ворога на Покровському напрямку.
Цього разу пілоти 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади виявили дві БМ - 21 "Град" та влучно спрямували туди дрони-камікадзе, передає Цензор.НЕТ.
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