Десантно-штурмові війська знищили дві ворожі системи БМ-21 "Град" на Покровському напрямку. ВIДЕО

Січеславські десантники продовжують виявляти і нищити ворога на Покровському напрямку.

Цього разу пілоти 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади виявили дві БМ - 21 "Град" та влучно спрямували туди дрони-камікадзе, передає Цензор.НЕТ.

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