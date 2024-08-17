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Десантно-штурмові війська знищили дві ворожі системи БМ-21 "Град" на Покровському напрямку. ВIДЕО

Січеславські десантники продовжують виявляти і нищити ворога на Покровському напрямку.

Цього разу пілоти 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади виявили дві БМ - 21 "Град" та влучно спрямували туди дрони-камікадзе, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7235) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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хто знає, куди краще бити? у двигун, у кабіну чи по тих направляючих ? чи по баку з паливом ?
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17.08.2024 18:50 Відповісти
На курсах дроноводів ЗСУ точно можна дізнатись. Дати адресу і телефон?
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17.08.2024 21:42 Відповісти
давай ...
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17.08.2024 21:42 Відповісти
Адреса: [email protected]
Телефон: +380688775885
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17.08.2024 21:57 Відповісти
 
 