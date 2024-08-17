Десантно-штурмовые войска уничтожили две вражеские системы БМ-21 "Град" на Покровском направлении. ВИДЕО

Сичеславские десантники продолжают выявлять и уничтожать врага на Покровском направлении.

На этот раз пилоты 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады обнаружили две БМ-21 "Град" и точно направили туда дроны-камикадзе, передает Цензор.НЕТ.

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