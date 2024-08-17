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Десантно-штурмовые войска уничтожили две вражеские системы БМ-21 "Град" на Покровском направлении. ВИДЕО

Сичеславские десантники продолжают выявлять и уничтожать врага на Покровском направлении.

На этот раз пилоты 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады обнаружили две БМ-21 "Град" и точно направили туда дроны-камикадзе, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (6916) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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хто знає, куди краще бити? у двигун, у кабіну чи по тих направляючих ? чи по баку з паливом ?
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17.08.2024 18:50 Ответить
На курсах дроноводів ЗСУ точно можна дізнатись. Дати адресу і телефон?
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17.08.2024 21:42 Ответить
давай ...
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17.08.2024 21:42 Ответить
Адреса: [email protected]
Телефон: +380688775885
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17.08.2024 21:57 Ответить
 
 