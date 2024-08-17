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Наши бойцы взяли в плен еще трех кадыровцев в Курской области. ВИДЕО

В Курской области боевики кадыровского батальона "Ахмат" не успели убежать и попали в плен к нашим бойцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере трех пленных.

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Автор: 

армия РФ (19210) Грозный (53) россия (95526)


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Топ комментарии
+40
Хачу пиридать привет мой дэвушка.
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17.08.2024 17:07
+34
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17.08.2024 17:20
+29
..оці тварини і здатні відрізати голови! Воно все життя було затюкане... затрахане... а тут у руки дали автомат... і тварина почуяла смак влади. Особливо над полоненими. Тварина добре розуміє, що він може зробити з полоненим будь що... І у нього у макітрі одне...він влада... Він може робити все що завгодно. Це сміття на Землі... Але дуже багато горя це сміття і приносить.
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17.08.2024 17:37
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Кому вони передають вітання ?
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17.08.2024 17:04 Ответить
Тікали херої без зброї?
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17.08.2024 17:12 Ответить
хай їх гвалтує кабан з трансляцією на всю чечню
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17.08.2024 19:38 Ответить
Дуже добре. Вівці,будуть раді.
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17.08.2024 17:06 Ответить
Хачу пиридать привет мой дэвушка.
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17.08.2024 17:07 Ответить
Накормить салом и посадить на бутылку. И пускай ждут пока за ними приедет Дон
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17.08.2024 17:15 Ответить
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17.08.2024 17:20 Ответить
Бомжі. Не схожі на тих хто відрізав голови.
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17.08.2024 17:26 Ответить
..оці тварини і здатні відрізати голови! Воно все життя було затюкане... затрахане... а тут у руки дали автомат... і тварина почуяла смак влади. Особливо над полоненими. Тварина добре розуміє, що він може зробити з полоненим будь що... І у нього у макітрі одне...він влада... Він може робити все що завгодно. Це сміття на Землі... Але дуже багато горя це сміття і приносить.
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17.08.2024 17:37 Ответить
Вони вівчарі....вівчарі звиклі до крові....відрізати голову чи перерізати глотку для них звичайна буденність...ми теж були такі буквально 100 років тому
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17.08.2024 19:04 Ответить
ми ніколи такими не були
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18.08.2024 01:43 Ответить
https://birdinflight.com/wp-content/uploads/2019/05/Faroe_10.jpg Це вам так здається ...це ******* Європа...в там де приодні умови суворі...
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18.08.2024 07:37 Ответить
Поміняти цих рамзанкиних базарнів на наших Захисників азовсталі.
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17.08.2024 17:28 Ответить
Були зайняті розстрілом рейок для відосика у Тік-ток.
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17.08.2024 17:34 Ответить
Я готов бесконечно на подобные видео смотреть! Побольше их. пожалуйста!
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17.08.2024 17:37 Ответить
Отара овечих жинихів збільшуєтся у зоопарку.
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17.08.2024 17:41 Ответить
Хотя бы водички им попить лали.😢
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17.08.2024 17:41 Ответить
Так i ще води... I це е по-христiанськi.
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17.08.2024 18:12 Ответить
Слева лысый- пример вырождения народа Ичкерии. Становится похож на свинособаку.
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17.08.2024 17:42 Ответить
Не бачу сенсу в продовженні їхнього нікчемного життя....
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17.08.2024 17:45 Ответить
Це не нам вирiшувати...
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17.08.2024 18:13 Ответить
Як так - це ж самі шустрі віиська і не втекли
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17.08.2024 17:47 Ответить
Лапті Аллаліна-твій вихід. Я. кацапов маму. рот. ****?... Згодиться.👍
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17.08.2024 17:57 Ответить
Та це прості вурдалаки. Треба Вія полонити !
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17.08.2024 18:01 Ответить
Чому б їм не відрізати голови та наштрикнути на дрючки?
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17.08.2024 18:03 Ответить
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17.08.2024 18:12 Ответить
Дуже люблю собак, а тим бiльше породи малiнуа. Жалко песика до
слiз...🥺☹️😢
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17.08.2024 18:19 Ответить
Не зрозумів, так вони прівєт вівцейобу передали, чи кому?
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17.08.2024 18:15 Ответить
Заставити жерти сало на камеру, після чого відзняте відео пригрозити відправити муллі в його рідне село (кишлак, аул, тощо), щоб його землячки побачили цю картину🤔🧐😁Побачите хохму, як ці грізні діти гір перетворяться в скавуляче гімно, яке буде згідне на все, аби тільки земляки не побачили цієї хохми з салом. До речі, діє безвідмовно, перевірено ще з часів СРСР, - в збройних силах так ставили на місце особливо борзих джигітів, а відео заміняли "пісьмом на родіну" з усіма наслідками😝😝😝😝😜🤪
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17.08.2024 18:17 Ответить
Та Ви ще той izverh.
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17.08.2024 18:22 Ответить
де карта Курської області на сьогодні?
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17.08.2024 18:17 Ответить
В.В. ***** - Мы с болью и тревогой наблюдаем за страданием народа в Палестине.
- А в Курске? - В Курске народ Палестины не страдает"
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17.08.2024 18:20 Ответить
Між звільненими селами Новоїванівка та Снагость, алконавт дмитрик, той що метр з кепкою, відкрив один з свинокомплексів "міраторг". В усій окрузі тоді, вимусили кацапчиків вирізати свиней, щоб не дай боже на медведкиних свиней не напав свинячий грип, Свиней на комплексі вдосталь, на всіх полонених овцейобів хвате, вони голодні як пацюки, бо хто їх корме, вся обслуга "стала на лижі" при шухері. Дорога, туди на комплекс, тільки відбудована, рівненька, овцейобів можна колоною туди загнати. В Таїланді, на днях, кацап намагався згвалтувати корову, яка любовних намірів не оцінила, насадивши голого скрепоносця на роги, є навіть відео в телеграм, як домогався, як несли на ношах. Тому спочатку гнати овцейобів у Снагость, до корів на спарку, можна й до биків, там їх теж вистачає. Думаю нІкАлАй нІкАлАєВіч, який Калашнік проти не буде, це місцевий агроАлІгАрх, володар коров`ячої ферми і всіх полів в окрузі до самого кордону з ненькою, бо теж дриснув в перші часи шухера. Вцілівших овцейобів, після секс-паті з крупним рогатим скотом, можна на закріплення секс досвіду вже до свинок і кнурів.....
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17.08.2024 18:41 Ответить
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17.08.2024 18:59 Ответить
ні чого не зрозумів, шо вони там про-беееееееееееееекали-шмееееееееееееееекали ? )))
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17.08.2024 19:01 Ответить
Дайте їм відсосати.... На колінах!
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17.08.2024 19:07 Ответить
Они еще бы долго героически сражались но коварные укры отключили им Тик Ток.
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17.08.2024 19:17 Ответить
**** разговаривать не могут , мычать да , и больше ни куя, хурма да, деньги да. Вот и все умище...
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17.08.2024 19:25 Ответить
они нашим головы режут , а те просят их ПРИВЕТ передатт ???!!!(((( ну не пи......Ц ????((((. тем самым их провоцируют резать бошки дальше (((( пока мы не поумнеем ((((
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17.08.2024 19:43 Ответить
В плен небрать.
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17.08.2024 20:11 Ответить
У мене враження таке, що наше командування з головою не дружить. 99% що ці потвори різали наших хлопців. То на біса ви їх в полон берете? Полон означає обмін в майбутньому. Ці звірі знову візьмуть в руки зброю і підуть вбивати наших людей.
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17.08.2024 21:58 Ответить
Рамзанка дыров за этих ******** опять так ***** нагнет, шо мацкалькова обосцытся.
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18.08.2024 07:15 Ответить
Треба на камеру намастити їх салом та завернути у свинячу шкіру
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18.08.2024 10:24 Ответить
 
 