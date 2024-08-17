Наши бойцы взяли в плен еще трех кадыровцев в Курской области. ВИДЕО

В Курской области боевики кадыровского батальона "Ахмат" не успели убежать и попали в плен к нашим бойцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере трех пленных.

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