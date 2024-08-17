Наши бойцы взяли в плен еще трех кадыровцев в Курской области. ВИДЕО
В Курской области боевики кадыровского батальона "Ахмат" не успели убежать и попали в плен к нашим бойцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере трех пленных.
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- А в Курске? - В Курске народ Палестины не страдает"