Десантники затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" в Курской области. ВИДЕО
Новейший российский танк Т-90М "Прорыв", не успев повоевать, стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, россияне, в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности. Об этом говорится в официальном канале 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады в телеграмме.
"Десантники 80-й бригады быстро оценили и освоили "аналоговнетую" технику, отремонтировали, завели и теперь машина войны, будет уничтожать своих создателей на стороне Украины", - добавили в заметке.
Топ комментарии
+24 igor shmatko
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+4 Алекс Скела
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+3 Alex O #513819
показать весь комментарий18.08.2024 23:25
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Слава ЗСУ!
Огоссди, я стомився...
Новітній...
По моєму рідному містечку бігає прекрасно підшаманена та тюнингована "Побєда". Золоті руки у майстра.
Теж новітнє авто - а шо не так?
Його кацапи на озброєння прийняли тільки у 2020-му. Можеш сказати що це розробка кінця 80-х (звичайний Т90), але з модернізаціями ? То відповім, що Леопард-2 серійно почали виготовляти у 1979. А Абрамс-у 1980. Теж декілька модернізацій і досі актуальні і основні на озброєнні. Модернізація-це не тільки свіжа краска та обвіс як у твоєї Побєди.
P.S. Наші десантники-найкращі.
ми вже чули від "хароших рускіх",один в один слова )(уйла пересказали--снімітє санкції