Десантники затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" в Курской области. ВИДЕО

Новейший российский танк Т-90М "Прорыв", не успев повоевать, стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, россияне, в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности. Об этом говорится в официальном канале 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады в телеграмме.

"Десантники 80-й бригады быстро оценили и освоили "аналоговнетую" технику, отремонтировали, завели и теперь машина войны, будет уничтожать своих создателей на стороне Украины", - добавили в заметке.

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