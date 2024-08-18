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Новости Видео Война
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Десантники затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" в Курской области. ВИДЕО

Новейший российский танк Т-90М "Прорыв", не успев повоевать, стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, россияне, в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности. Об этом говорится в официальном канале 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады в телеграмме.

"Десантники 80-й бригады быстро оценили и освоили "аналоговнетую" технику, отремонтировали, завели и теперь машина войны, будет уничтожать своих создателей на стороне Украины", - добавили в заметке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы трофеят исправный российский танк Т-80 на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150) Курск (1097)


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Топ комментарии
+24
Молодці хлопці! Так тримати!
Слава ЗСУ!
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18.08.2024 11:06
+4
новітній російський танк Т-90М

Огоссди, я стомився...
Новітній...
По моєму рідному містечку бігає прекрасно підшаманена та тюнингована "Побєда". Золоті руки у майстра.
Теж новітнє авто - а шо не так?
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18.08.2024 11:27
+3
"Огоссди, я стомився...Новітній..."
Його кацапи на озброєння прийняли тільки у 2020-му. Можеш сказати що це розробка кінця 80-х (звичайний Т90), але з модернізаціями ? То відповім, що Леопард-2 серійно почали виготовляти у 1979. А Абрамс-у 1980. Теж декілька модернізацій і досі актуальні і основні на озброєнні. Модернізація-це не тільки свіжа краска та обвіс як у твоєї Побєди.
P.S. Наші десантники-найкращі.
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18.08.2024 23:25
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Молодці хлопці! Так тримати!
Слава ЗСУ!
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18.08.2024 11:06 Ответить
новітній російський танк Т-90М

Огоссди, я стомився...
Новітній...
По моєму рідному містечку бігає прекрасно підшаманена та тюнингована "Побєда". Золоті руки у майстра.
Теж новітнє авто - а шо не так?
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18.08.2024 11:27 Ответить
знайомий капітан...років 30 тому..купив був тестю "Пабєду",казав що кузов повністю лужений,не то оловом ,не то свинцем,щоб не гнила,тому авто такє тяжке...наскільки правда не знаю
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18.08.2024 11:39 Ответить
Правда - оловом лудили. Але і лист 1,2 мм.
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18.08.2024 12:21 Ответить
Тоді шпакла не було тому і лудили, це не антикорозійка, перші жигулі були теж такі.
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19.08.2024 09:40 Ответить
"Огоссди, я стомився...Новітній..."
Його кацапи на озброєння прийняли тільки у 2020-му. Можеш сказати що це розробка кінця 80-х (звичайний Т90), але з модернізаціями ? То відповім, що Леопард-2 серійно почали виготовляти у 1979. А Абрамс-у 1980. Теж декілька модернізацій і досі актуальні і основні на озброєнні. Модернізація-це не тільки свіжа краска та обвіс як у твоєї Побєди.
P.S. Наші десантники-найкращі.
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18.08.2024 23:25 Ответить
не вір, ні псові- ні москальові !
ми вже чули від "хароших рускіх",один в один слова )(уйла пересказали--снімітє санкції
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18.08.2024 11:35 Ответить
Тепер жирний хряк обіцяв прийняти закон - буде два роки обстежуватись, рік оприбутковуватись - потім.... щезне...
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18.08.2024 12:23 Ответить
так зашифровано висловились, але я в курсі ху із хрюндель pig...
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18.08.2024 14:41 Ответить
Прикольно! Молодці!
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18.08.2024 13:03 Ответить
Галицькі десантники: пИрІжок, а не пІрОжок
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18.08.2024 16:21 Ответить
В бойових братерствах швидко створюється свій сленг. Мабуть, це слово щось для хлопців означає важливе. От і прикольнулись...
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18.08.2024 16:44 Ответить
Там більше на тролінг кацапів схоже.
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19.08.2024 08:51 Ответить
 
 