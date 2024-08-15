Бойцы трофеят исправный российский танк Т-80 на Курщине. ВИДЕО
На Курщине украинские воины затрофеили российский танк Т-80 в исправном состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой бойцы запускают двигатель бронемашины и танк начинает движение.
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