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Бойцы трофеят исправный российский танк Т-80 на Курщине. ВИДЕО

На Курщине украинские воины затрофеили российский танк Т-80 в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой бойцы запускают двигатель бронемашины и танк начинает движение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 225-го штурмового батальона показали трофейную технику, захваченную вблизи Часова Яра. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) трофеи (180) Курск (1097)


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Топ комментарии
+17
Було ваше - стало наше - гарнии трофеи
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15.08.2024 12:54
+13
Повне відео - https://www.youtube.com/watch?v=fHn4AAIGAjM
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15.08.2024 12:55
+6
Угнать за 60 секуннд
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15.08.2024 13:03
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Було ваше - стало наше - гарнии трофеи
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15.08.2024 12:54 Ответить
Повне відео - https://www.youtube.com/watch?v=fHn4AAIGAjM
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15.08.2024 12:55 Ответить
Демілітаризація на марші.
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15.08.2024 13:01 Ответить
Якшо нема танкіста у складі групи та скінчилось дізеліна - просто підірвати.
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15.08.2024 13:01 Ответить
Т-80 може рухатись на самогоні.
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15.08.2024 13:20 Ответить
На кацапії не знайти самогону, вони його ще на стадії браги вибухують.
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15.08.2024 13:33 Ответить
Угнать за 60 секуннд
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15.08.2024 13:03 Ответить
Сгодиться --- пошла вода в хату!
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15.08.2024 15:20 Ответить
Да правильно, нікому не потрібен то потрібно забрати!
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15.08.2024 15:39 Ответить
Може хто на продаж виставив девайс? Треба повернути хазяiну.
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15.08.2024 22:20 Ответить
 
 