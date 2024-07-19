Бойцы 225-го штурмового батальона показали трофейную технику, захваченную вблизи Часового Яра. ВИДЕО

Украинские воины из 225-го штурмового батальона показали трофейную технику захваченную в боях вблизи Часового Яра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этой МТ-ЛБ наши бойцы эвакуируют раненых и выполняют другие задачи. Машину доработали, провели ремонт и теперь она соответствует современным требованиям, рассказывает командир батальона Олег Ширяев. А затрофеить ее удалось во время боя с российскими десантными группами. Штурм россияне начали утром, вспоминает Ширяев. Пошли в атаку около четырех часов, когда уже светло, ведь приборов ночного видения у них почти нет.



"Обычно на броне россияне наступают утром, подстраивают время так, чтобы пехота могла работать в относительной видимости. Это редкость, когда у россиян есть приборы ночного видения для бойцов, поэтому утро для нас - время ожидания штурмов", - говорит командир.

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Так же все происходило и в то утро - разведка доложила о приближении одного Тигра и двух МТ-ЛБ. И ни одна из них не имела так называемого "мангала" - защиты от дронов.

"Наши пилоты вылетели на задание, а артиллерийский расчет начал работать по целям. Первой подбили "мотолыгу", попали снарядом в правый борт, разорвав гусеницы. Десант начал убегать в лес, который был рядом с дорогой. На отработку вражеской пехоты мы подняли бойцов РВП (рота огневой поддержки "Черный Лебедь" из 225 ОШБ), которые еще сутки летали над лесом и добивали "потеряшек", - этот бой Ширяев помнит в деталях.

Говорит, следующим был вражеский "Тигр", его взорвали дистанционно, ведь подступы к позициям бригады всегда заминированы. Добивать пораженный Тигр взялись пилоты аэроразведки, они и добили его с FPV-дрона, а остатки российского десанта ликвидировал "Черный Лебедь".

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Следующим был еще один "Тигр". Его взорвали дистанционно, аэроразведка группы Пентагон 225 ОШБ минирует подступы к позициям, и это эффективный метод остановки врага. Когда машина была поражена, пилоты аэроразведки добили борт с фпв-дронов, а ликвидацией остатка диспнта занимался "Черный Лебедь". Через некоторое время к позициям приблизилась и та самая МТЛБ, начался ближний бой. Победить удалось в первую очередь, благодаря правильно обустроенным огневым расчетам, считает Олег Ширяев:

"Они могут буквально сохранить жизнь. Это отдельный вид искусства, я считаю. Надо просчитать много сценариев, увидеть как можно больше вариантов, попробовать представить себя врагом, который ищет слабые места в обороне, и тогда расставить имеющиеся средства поражения так, чтобы запутать врага, дезориентировать и заставить паниковать. Когда ты делаешь свою работу правильно, личный состав методично выполняет поставленную задачу и эффективно обороняет позиции.

Штурмовать позиции из машины выскочили пятеро десантников, хотели захватить окоп, но ни один из них попасть туда так и не смог. Последним обезвредили водителя: "Водитель-механик мотолыги, выскочил из машины и начал движение от нашей позиции, когда увидел, что штурм провалился. Его "отрицательное наступление" также было сорвано нашим пехотинцем", - говорит комбат. После этого МТ-ЛБ уже досталась нашим бойцам. Теперь эта машина служит неподалеку от Часового Яра.

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