Наземный дрон "конфисковал" пулемет с позиции оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины с помощью наземного дрона затрофеили пулемет на позиции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "конфискации" оружия у врага опубликована в соцсети.

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