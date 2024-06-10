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Наземный дрон "конфисковал" пулемет с позиции оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины с помощью наземного дрона затрофеили пулемет на позиции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "конфискации" оружия у врага опубликована в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оружие оккупанта взрывной волной отбрасывает к украинским воинам: "Автомат наш, сука!". ВИДЕО

Автор: 

дроны (3974) трофеи (180)


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Топ комментарии
+26
Хазяйновитий дрончик)
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10.06.2024 10:03
+21
Цыгане вышли на следующий уровень
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10.06.2024 10:16
+5
в хозяйстве пригодится
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10.06.2024 10:43
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Хазяйновитий дрончик)
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10.06.2024 10:03 Ответить
в хозяйстве пригодится
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10.06.2024 10:43 Ответить
На своїй землі тільки Українець хазяїн)
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10.06.2024 16:42 Ответить
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10.06.2024 10:08 Ответить
Цыгане вышли на следующий уровень
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10.06.2024 10:16 Ответить

"тіха укрАінская ночь,
но сало надо пєрєпрятать"(с)
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10.06.2024 10:56 Ответить
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10.06.2024 11:00 Ответить
Тихо спи$див, і пішов, називається - знайшов .
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10.06.2024 11:03 Ответить
дрони - кишенькові крадії з штучним інтелектом, людство чекає веселе майбутнє
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10.06.2024 11:20 Ответить
йому б (дрону) клешню приробить
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10.06.2024 11:31 Ответить
Ниякои позиции я там не побачив
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10.06.2024 12:16 Ответить
Після такого транспортування він хоч стріляти буде ??
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10.06.2024 12:37 Ответить
Ствол прочистити і стрілять буде, це ж ПК
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10.06.2024 13:18 Ответить
Оператор дрона сам офигел от такого!
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10.06.2024 12:44 Ответить
газдовитий повзунець
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10.06.2024 13:39 Ответить
 
 