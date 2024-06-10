Наземный дрон "конфисковал" пулемет с позиции оккупантов. ВИДЕО
Украинские воины с помощью наземного дрона затрофеили пулемет на позиции оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "конфискации" оружия у врага опубликована в соцсети.
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"тіха укрАінская ночь,
но сало надо пєрєпрятать"(с)