Наземний дрон "конфіскував" кулемет з позиції окупантів. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою наземного дрона затрофеїли кулемет на позиції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "конфіскації" зброї у ворога опублікований у соцмережі.

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