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Наземний дрон "конфіскував" кулемет з позиції окупантів. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою наземного дрона затрофеїли кулемет на позиції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "конфіскації" зброї у ворога опублікований у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зброю окупанта вибуховою хвилею відкидає до українських воїнів: "Автомат наш, сука!". ВIДЕО

Автор: 

дрони (4762) трофеї (185)


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Топ коментарі
+26
Хазяйновитий дрончик)
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10.06.2024 10:03
+21
Цыгане вышли на следующий уровень
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10.06.2024 10:16
+5
в хозяйстве пригодится
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10.06.2024 10:43
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Хазяйновитий дрончик)
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10.06.2024 10:03 Відповісти
в хозяйстве пригодится
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10.06.2024 10:43 Відповісти
На своїй землі тільки Українець хазяїн)
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10.06.2024 16:42 Відповісти
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10.06.2024 10:08 Відповісти
Цыгане вышли на следующий уровень
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10.06.2024 10:16 Відповісти

"тіха укрАінская ночь,
но сало надо пєрєпрятать"(с)
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10.06.2024 10:56 Відповісти
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10.06.2024 11:00 Відповісти
Тихо спи$див, і пішов, називається - знайшов .
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10.06.2024 11:03 Відповісти
дрони - кишенькові крадії з штучним інтелектом, людство чекає веселе майбутнє
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10.06.2024 11:20 Відповісти
йому б (дрону) клешню приробить
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10.06.2024 11:31 Відповісти
Ниякои позиции я там не побачив
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10.06.2024 12:16 Відповісти
Після такого транспортування він хоч стріляти буде ??
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10.06.2024 12:37 Відповісти
Ствол прочистити і стрілять буде, це ж ПК
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10.06.2024 13:18 Відповісти
Оператор дрона сам офигел от такого!
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10.06.2024 12:44 Відповісти
газдовитий повзунець
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10.06.2024 13:39 Відповісти
 
 