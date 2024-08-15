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Бійці трофеять справний російський танк Т-80 на Курщині. ВIДЕО

На Курщині українські воїни затрофеїли російський танк Т-80 у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому бійці запускають двигун бронемашини і танк розпочинає рух.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 225-го штурмового батальйону показали трофейну техніку, захоплену поблизу Часового Яру. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) трофеї (185) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+17
Було ваше - стало наше - гарнии трофеи
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15.08.2024 12:54
+13
Повне відео - https://www.youtube.com/watch?v=fHn4AAIGAjM
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15.08.2024 12:55
+6
Угнать за 60 секуннд
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15.08.2024 13:03
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Було ваше - стало наше - гарнии трофеи
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15.08.2024 12:54 Відповісти
Повне відео - https://www.youtube.com/watch?v=fHn4AAIGAjM
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15.08.2024 12:55 Відповісти
Демілітаризація на марші.
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15.08.2024 13:01 Відповісти
Якшо нема танкіста у складі групи та скінчилось дізеліна - просто підірвати.
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15.08.2024 13:01 Відповісти
Т-80 може рухатись на самогоні.
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15.08.2024 13:20 Відповісти
На кацапії не знайти самогону, вони його ще на стадії браги вибухують.
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15.08.2024 13:33 Відповісти
Угнать за 60 секуннд
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15.08.2024 13:03 Відповісти
Сгодиться --- пошла вода в хату!
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15.08.2024 15:20 Відповісти
Да правильно, нікому не потрібен то потрібно забрати!
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15.08.2024 15:39 Відповісти
Може хто на продаж виставив девайс? Треба повернути хазяiну.
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15.08.2024 22:20 Відповісти
 
 