Бійці трофеять справний російський танк Т-80 на Курщині. ВIДЕО
На Курщині українські воїни затрофеїли російський танк Т-80 у справному стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому бійці запускають двигун бронемашини і танк розпочинає рух.
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