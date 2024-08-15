Бійці трофеять справний російський танк Т-80 на Курщині. ВIДЕО

На Курщині українські воїни затрофеїли російський танк Т-80 у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому бійці запускають двигун бронемашини і танк розпочинає рух.

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