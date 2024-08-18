Оккупант с оторванными конечностями умирает на украинской земле
В Харьковской области воины подразделения "Гострі Картузи" отряда "Омега" НГУ сняли агонию оккупанта. Побледневший от потери крови российский захватчик, был брошен своими товарищами, - поэтому оккупант долго и мучительно конал на украинской земле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что захватчику оторвало часть обеих ног.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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показать весь комментарий18.08.2024 14:14
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Його б до мамки з папаю повернути, от ради б були напівсамовару, от бивсе життя б тішилисьта сусідам показували б. За півлітру.
Этому орку впору читать книги типа-"Как принять ампутацию" или "***** я полез в Украину",но, боюсь, в библиотеку записаться уже не успеет.
* на жаль - це тому що конати йому недовго
Мамка мабуть задоволена.
обычный идиот "ваня" сдох "просто так", из-за надутого говном "величия" тупого обмылка - сцаря кацапов
Гей, кацапи ї 6ан і, -- навіщо ваш nigap намагається скрутити собі ще й вухо, як пробіг з жЫгулєй?