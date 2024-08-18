Оккупант с оторванными конечностями умирает на украинской земле

В Харьковской области воины подразделения "Гострі Картузи" отряда "Омега" НГУ сняли агонию оккупанта. Побледневший от потери крови российский захватчик, был брошен своими товарищами, - поэтому оккупант долго и мучительно конал на украинской земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что захватчику оторвало часть обеих ног.

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