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Бійці оглядають через камеру БПЛА тіло окупанта після влучання дрона-камікадзе: "Одна нога тут валяється, друга - там. Добігався п#дарас". ВIДЕО 18+

Оператор дрона-камікадзе із 3-ї ОШБ знищив російського окупанта на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. Бійці зафільмували і контрольний обліт тіла окупанта іншим безпілотником.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика! 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3 ОШБр відбили штурм окупантів та ліквідували ворога з FPV-дронів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) дрони (4689) 3 Окрема штурмова бригада (429)


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Топ коментарі
+12
"Чілябінскіє мужикі настолька суровиє шта могут пряма на бігу раскінуть ногі"
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21.08.2024 14:25
+10
А нагуя він туди-сюди-туди-сюди робив, га?
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21.08.2024 14:19
+8
Мабуть послали - одна нога тут - друга там
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21.08.2024 14:21
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А нагуя він туди-сюди-туди-сюди робив, га?
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21.08.2024 14:19 Відповісти
Згадав, що мені нагадують ці операторські "приколи, ги-ги!"
Містечкові газетні оголошення: "Якісна зйомка урочистих подій. Микола".
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21.08.2024 14:27 Відповісти
Не міг визначитися куди бігти за квартирою, в Київ, чи в Одесу.
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21.08.2024 14:49 Відповісти
"Одна нога ТУТ - інша ТАМ...."
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21.08.2024 14:21 Відповісти
Мабуть послали - одна нога тут - друга там
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21.08.2024 14:21 Відповісти
"Чілябінскіє мужикі настолька суровиє шта могут пряма на бігу раскінуть ногі"
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21.08.2024 14:25 Відповісти
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21.08.2024 14:30 Відповісти
не добивайте! нехай здихає.
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21.08.2024 14:40 Відповісти
..та він вже давно накабздоні...
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21.08.2024 19:55 Відповісти
окорочка. "на шашліки!" ))
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21.08.2024 14:44 Відповісти
Купили хлопцям скиди
Кацап вже без ноги !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
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21.08.2024 15:02 Відповісти
В этом куплете вместо "скиди" хорошо подходит "Мавіки".
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21.08.2024 19:29 Відповісти
У нас що, так багато дронів, щоб витрачатися нима на одного підара? Якось не економно у цей час.
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21.08.2024 15:58 Відповісти
ІІІ-тя!!! Тут Римський Статус прийняли, а вони потвору четвертували!!!! От бісові діти!!
Слава Бійцям ОШБ!!!!
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21.08.2024 17:11 Відповісти
а что, ему вправду стало нехорошо... ой....
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21.08.2024 17:20 Відповісти
Нашатирь є там!
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22.08.2024 00:59 Відповісти
После войны получим проблему: местные собаки окончательно станут кацапоедами, а кормить их будет больше нечем
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21.08.2024 19:28 Відповісти
нету тела - нету дела
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21.08.2024 19:53 Відповісти
Саме тіло на пару-трійку стейків розчленилося( Само!!! Вибухом!
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22.08.2024 02:16 Відповісти
 
 