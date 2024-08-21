Бійці оглядають через камеру БПЛА тіло окупанта після влучання дрона-камікадзе: "Одна нога тут валяється, друга - там. Добігався п#дарас". ВIДЕО 18+

Оператор дрона-камікадзе із 3-ї ОШБ знищив російського окупанта на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. Бійці зафільмували і контрольний обліт тіла окупанта іншим безпілотником.

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