Бійці оглядають через камеру БПЛА тіло окупанта після влучання дрона-камікадзе: "Одна нога тут валяється, друга - там. Добігався п#дарас". ВIДЕО 18+
Оператор дрона-камікадзе із 3-ї ОШБ знищив російського окупанта на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. Бійці зафільмували і контрольний обліт тіла окупанта іншим безпілотником.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+12 Леонід #587957
показати весь коментар21.08.2024 14:25
+10 Алекс Скела
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+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар21.08.2024 14:21
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Містечкові газетні оголошення: "Якісна зйомка урочистих подій. Микола".
Кацап вже без ноги !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
Слава Бійцям ОШБ!!!!