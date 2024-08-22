Пограничники разбили позиции оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
На Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики вместе с побратимами из Сил обороны разбили позиции оккупантов.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
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Vik Tor #521724
показать весь комментарий23.08.2024 10:08 Ответить Мне нравится 0
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