Бойцы 46 ОАЭМБр показали отражение российского штурма в Донецкой области. ВIДЕО
Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали отражение российского штурма в районе Георгиевки Донецкой области.
Соответствующее видео работы наших защитников показали в телеграм-канале аналитического проекта DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
"Враг активно ведет там наступательные действия, так что для бригады это уже рутинная работа, но очень сложная, ведь кацапы штурмуют непрестанно", - добавили в публикации.
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Яр Холодний
показать весь комментарий22.08.2024 17:13 Ответить Мне нравится 3
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