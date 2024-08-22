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Бойцы 46 ОАЭМБр показали отражение российского штурма в Донецкой области. ВIДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали отражение российского штурма в районе Георгиевки Донецкой области.

Соответствующее видео работы наших защитников показали в телеграм-канале аналитического проекта DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг активно ведет там наступательные действия, так что для бригады это уже рутинная работа, но очень сложная, ведь кацапы штурмуют непрестанно", - добавили в публикации.

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Автор: 

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22.08.2024 17:13 Ответить
 
 