Российский захватчик попытался отбить украинский беспилотник ногой. ВИДЕО
На Покровском направлении аэробомберы батальона беспилотных систем 47-й механизированной бригады Strike Drones Company ликвидировали группу российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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