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Новости Видео Война
17 507 23

Российский захватчик попытался отбить украинский беспилотник ногой. ВИДЕО

На Покровском направлении аэробомберы батальона беспилотных систем 47-й механизированной бригады Strike Drones Company ликвидировали группу российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите: Наши бойцы взяли в плен четырех российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3529) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+16
Футбалаліст бл...
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21.08.2024 21:37
+16
гоол, х..й, штанга
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21.08.2024 21:40
+10
Треба було головою . Може й врятувався б !
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21.08.2024 21:40
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Футбалаліст бл...
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21.08.2024 21:37 Ответить
гоол, х..й, штанга
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21.08.2024 21:40 Ответить
Руки на штанги, ноги на перекладину, а все равно гол в свои ворота поймал. Как и все рабссияне... жопой своей . У них там мозг растет и даже имеет два полушария. И прошу прощения дам и слабонервніх, там даже имеется между полушарий мозжечок коричневого цвета. А ведь именно онт отвечает за наследственность...
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21.08.2024 22:14 Ответить
Бывший.футбалаліст... бл...
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22.08.2024 05:00 Ответить
Треба було головою . Може й врятувався б !
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21.08.2024 21:40 Ответить
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21.08.2024 21:58 Ответить
Фєєрічне пенальті
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21.08.2024 21:45 Ответить
Біжи - Федя - біжи
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21.08.2024 21:45 Ответить
"бей первым, федя!" ))
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21.08.2024 22:41 Ответить
Як прийшов,так і пішов!
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21.08.2024 21:48 Ответить
кунгфуїст...чорний мішок
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21.08.2024 21:49 Ответить
Оскор!
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21.08.2024 21:55 Ответить
Теж мені Брюс Лі
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21.08.2024 22:11 Ответить
Дрон - 1, нога - 0 🤣
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21.08.2024 22:15 Ответить
...нєФуй шаSтать .....
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21.08.2024 22:23 Ответить
В рот ему ноги!
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21.08.2024 22:27 Ответить
і ногу, як мінімум, таки він собі відбив! ))
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21.08.2024 22:39 Ответить
Дві неділі назад це відео було вже ,тільки там назва тіпа - що лишилось після окупанта і є відео після ...Дубль два ,да модедере ?
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21.08.2024 22:52 Ответить
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21.08.2024 23:13 Ответить
Рученьки-ніженьки, лагідні очі, Спокійної ночи, спати пора!
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21.08.2024 23:58 Ответить
- Що за нога?
- Це нога того, кого треба, нога.
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22.08.2024 00:24 Ответить
Каzап побачив відео як наш воїн відбиває гранату ногою, вирішив повторити, але "что-то пошло не так".
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22.08.2024 00:31 Ответить
 
 