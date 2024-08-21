Російський загарбник спробував відбити український безпілотник ногою. ВIДЕО
На Покровському напрямку аеробомбери батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company ліквідували групу російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+16 віктор федорович #394174
показати весь коментар21.08.2024 21:37
+16 U A #508723
показати весь коментар21.08.2024 21:40
+10 Maksim Perepelitca
показати весь коментар21.08.2024 21:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Це нога того, кого треба, нога.