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Російський загарбник спробував відбити український безпілотник ногою. ВIДЕО

На Покровському напрямку аеробомбери батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company ліквідували групу російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Наші бійці взяли у полон чотирьох російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3911) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+16
Футбалаліст бл...
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21.08.2024 21:37
+16
гоол, х..й, штанга
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21.08.2024 21:40
+10
Треба було головою . Може й врятувався б !
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21.08.2024 21:40
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Футбалаліст бл...
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21.08.2024 21:37 Відповісти
гоол, х..й, штанга
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21.08.2024 21:40 Відповісти
Руки на штанги, ноги на перекладину, а все равно гол в свои ворота поймал. Как и все рабссияне... жопой своей . У них там мозг растет и даже имеет два полушария. И прошу прощения дам и слабонервніх, там даже имеется между полушарий мозжечок коричневого цвета. А ведь именно онт отвечает за наследственность...
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21.08.2024 22:14 Відповісти
Бывший.футбалаліст... бл...
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22.08.2024 05:00 Відповісти
Треба було головою . Може й врятувався б !
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21.08.2024 21:40 Відповісти
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21.08.2024 21:58 Відповісти
Фєєрічне пенальті
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21.08.2024 21:45 Відповісти
Біжи - Федя - біжи
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21.08.2024 21:45 Відповісти
"бей первым, федя!" ))
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21.08.2024 22:41 Відповісти
Як прийшов,так і пішов!
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21.08.2024 21:48 Відповісти
кунгфуїст...чорний мішок
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21.08.2024 21:49 Відповісти
Оскор!
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21.08.2024 21:55 Відповісти
Теж мені Брюс Лі
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21.08.2024 22:11 Відповісти
Дрон - 1, нога - 0 🤣
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21.08.2024 22:15 Відповісти
...нєФуй шаSтать .....
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21.08.2024 22:23 Відповісти
В рот ему ноги!
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21.08.2024 22:27 Відповісти
і ногу, як мінімум, таки він собі відбив! ))
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21.08.2024 22:39 Відповісти
Дві неділі назад це відео було вже ,тільки там назва тіпа - що лишилось після окупанта і є відео після ...Дубль два ,да модедере ?
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21.08.2024 22:52 Відповісти
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21.08.2024 23:13 Відповісти
Рученьки-ніженьки, лагідні очі, Спокійної ночи, спати пора!
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21.08.2024 23:58 Відповісти
- Що за нога?
- Це нога того, кого треба, нога.
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22.08.2024 00:24 Відповісти
Каzап побачив відео як наш воїн відбиває гранату ногою, вирішив повторити, але "что-то пошло не так".
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22.08.2024 00:31 Відповісти
 
 