Наші бійці взяли у полон чотирьох російських загарбників. ВIДЕО
Під час контрнаступальних дій Сили оборони України продовжують поповнювати обмінний фонд. У мережі показали російських окупантів, яких наші воїни взяли в полон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати чотирьох полонених.
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Всему вас, косоруких, учит надо.