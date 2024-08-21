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Наші бійці взяли у полон чотирьох російських загарбників. ВIДЕО

Під час контрнаступальних дій Сили оборони України продовжують поповнювати обмінний фонд. У мережі показали російських окупантів, яких наші воїни взяли в полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати чотирьох полонених.

Дивіться також: Розвідники за допомогою дронів-камікадзе нищать ворожі укріплення на всій лінії фронту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) полон (1558)


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Топ коментарі
+27
Всі на одне обиччя. "Вітязі"
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21.08.2024 20:59
+25
які скрепні і духовні обличча.... три професори і один кандидат наук... не менше.
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21.08.2024 21:00
+23
Щось я 5 побачив
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21.08.2024 20:44
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Щось я 5 побачив
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21.08.2024 20:44 Відповісти
Значить одному вже макітру відрізали
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21.08.2024 20:49 Відповісти
Ну і болт з ним .
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22.08.2024 00:17 Відповісти
один не рахується - на відкат штабним пішов. Їм же теж треба трохи героізму.
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21.08.2024 20:51 Відповісти
автор статті не лоливився ролік: йдуть четверо, а на колінах стоять 5ро
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21.08.2024 21:52 Відповісти
Мразота! Падаль!!
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21.08.2024 20:54 Відповісти
Всі на одне обиччя. "Вітязі"
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21.08.2024 20:59 Відповісти
Одного на фарш мало, надо было всех.
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21.08.2024 20:59 Відповісти
які скрепні і духовні обличча.... три професори і один кандидат наук... не менше.
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21.08.2024 21:00 Відповісти
та це ж сміття якесь, алкаші з ознаками олігофренії
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21.08.2024 21:01 Відповісти
ну і харі....
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21.08.2024 21:01 Відповісти
Орли
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21.08.2024 21:03 Відповісти
цим бомжам краще буде в полоні
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21.08.2024 21:07 Відповісти
олігофрени
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21.08.2024 21:12 Відповісти
та нафіг їх у полон брати, як не міняють ? покалічити та повернути або хай здихають
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21.08.2024 21:12 Відповісти
Які уйо...біща...
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21.08.2024 21:14 Відповісти
пишу по-руцьки. Чтобы расиянские федерасты поняли. Просто отрубить головы...
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21.08.2024 21:15 Відповісти
Я не нацист , але це недолюди . В немає нічого від людини , тільки зовні трохи ********.
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21.08.2024 21:19 Відповісти
Там в одного є ознаки інтелекту на пиці. Таких в живих лишати не можна. Полоненний кацап на обмін обовязково має бути "найгіршим товаром".
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21.08.2024 21:39 Відповісти
КАКИЕ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ РОЖИ !!!
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21.08.2024 21:39 Відповісти
Це їхня еліта
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21.08.2024 21:49 Відповісти
Ото така срань приїхала в Україну грошей заробити,убивая нас Українців!
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21.08.2024 21:58 Відповісти
****** нелюди. Краще щоб здохли.Але потрібний обмінний фонд.
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21.08.2024 22:00 Відповісти
Окупанти деграданти
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21.08.2024 22:16 Відповісти
шло четверо , а присело ПЯТЕРО !!! видать один украинец машинально тоже вплен присел поехать !!!)))))
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21.08.2024 22:22 Відповісти
добре що не з китаем воюемо. після кількох десятків мільонів полонених кітайців ми б капітулювали бо булиб неспроможні їх утримувати
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21.08.2024 22:24 Відповісти
"Какая отвратительная рожа! (с)
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21.08.2024 22:45 Відповісти
да уш! класика - "літца руськава міра, отягощённиє його іскуственним інтєлєктом" ))
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21.08.2024 23:24 Відповісти
фредікрюгери якісь...
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21.08.2024 23:50 Відповісти
С 2014 года мальчик в трусиках немного подрос🤣
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22.08.2024 00:21 Відповісти
Всім пожиттєві судові вироки, як і нашим Азовцям!
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22.08.2024 00:57 Відповісти
НА ЛЮДЕЙ ПОХОЖИЕ ТОЛЬКО СЛЕГКА
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22.08.2024 01:24 Відповісти
Кстати, обратил внимание, что постоянно руки неправильно вяжут. Руки надо вязать спереди, разрезав ножом бриджи в районе поясного ремня (и спереди, и сзади). В этом случае, пленный вынужден связанными руками держать свои штаны, чтобы не спадали. И руки впереди (что гораздо удобнее при конвоировании и передвижении), и воспользоваться он ими не может (бриджи спадут), и идти (бежать) быстро он не в состоянии (штаны полуспущенные).
Всему вас, косоруких, учит надо.
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22.08.2024 05:21 Відповісти
Було 5 негритят. Одному відрізали голову. І їх залишилось 4...
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22.08.2024 06:19 Відповісти
А ніхто не звернув увагу - у що вони вдягнуті? Це ж стара "афганка" Та ще й зі "стєкляшки" пошита! Таку Росія клепала відразу після закінчення війни в Афганістані І закладала на "довготривале зберігання" Тобто - у них "навейшая" форма закінчується - "чмобіків" одягають у стару форму яка на складах залежалася
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22.08.2024 07:48 Відповісти
Які одухотворьонні ліца
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22.08.2024 08:15 Відповісти
О, я цих десь бачив, і досі бачу кожний день, коли проїзжаю десь мимо генделиків. Вони якісь всі одинакові. І наших алканів можна було б на штурм посадок. Хоча це контингент такий, що будуть бухать із кацапськими бухарями.
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22.08.2024 08:27 Відповісти
Що не кацап то пика дебільна, правда дивно?
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22.08.2024 08:36 Відповісти
До чего отвратительная рожа полінаркомани уявило себе вялікім а заодно матеріальне становище вирішив поправить
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22.08.2024 17:37 Відповісти
******* у них рожі
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22.08.2024 19:12 Відповісти
 
 