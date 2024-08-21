Наші бійці взяли у полон чотирьох російських загарбників. ВIДЕО

Під час контрнаступальних дій Сили оборони України продовжують поповнювати обмінний фонд. У мережі показали російських окупантів, яких наші воїни взяли в полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати чотирьох полонених.

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