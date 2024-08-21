Розвідники за допомогою дронів-камікадзе нищать ворожі укріплення на всій лінії фронту. ВIДЕО
Українські розвідники за допомогою дронів-камікадзе нищать позиції окупантів вздовж всієї лінії фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал ГУР МО України.
"Філігранна точність - розвідники на фронті нищать росіян та трощать їхні укріплення", - додали у дописі під відео.
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