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Розвідники за допомогою дронів-камікадзе нищать ворожі укріплення на всій лінії фронту. ВIДЕО

Українські розвідники за допомогою дронів-камікадзе нищать позиції окупантів вздовж всієї лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал ГУР МО України.

"Філігранна точність - розвідники на фронті нищать росіян та трощать їхні укріплення", - додали у дописі під відео.

Дивіться: Окупант намагається збити дрон-камікадзе з автомата, а потім марно тікає. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7216) ГУР (498)


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