УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9144 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 082 15

Окупант намагається збити дрон-камікадзе з автомата, а потім марно тікає. ВIДЕО

Українські захисники атакували дроном-камікадзе російського загарбника. Він намагався збити безпілотник з автомата, однак марно.

Відповідне відео оприлюднили  бійці 4-го батальйону "Сила Свободи" Національної гвардії України "Рубіж".

Також дивіться: Оператор українського дрона заклав термобаричний боєприпас у "нору" з окупантами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
21.08.2024 18:53
+4
будемо все робити постепенно, окупанте, - спочятку ноги...
показати весь коментар
21.08.2024 18:11
+3
пілот дрона - РЕСПЕКТ!
показати весь коментар
21.08.2024 18:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
будемо все робити постепенно, окупанте, - спочятку ноги...
показати весь коментар
21.08.2024 18:11 Відповісти
далі не потрібно - сам "стече" після ніг!!!
показати весь коментар
21.08.2024 18:13 Відповісти
знищєня кацапа підтвежено...
показати весь коментар
21.08.2024 18:19 Відповісти
Не иого день
показати весь коментар
21.08.2024 18:17 Відповісти
дайте мені того оператора - я його в лоба поцілую!
показати весь коментар
21.08.2024 18:21 Відповісти
пілот дрона - РЕСПЕКТ!
показати весь коментар
21.08.2024 18:28 Відповісти
а зовсім непоганих козаків Україна має!
показати весь коментар
21.08.2024 18:35 Відповісти
Еще одна белая Лада найдет хазяев!
показати весь коментар
21.08.2024 18:45 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2024 18:53 Відповісти
У него же правая - толчковая!!!
показати весь коментар
21.08.2024 18:53 Відповісти
теперь уже никогда не сходит на толчок.
показати весь коментар
21.08.2024 19:05 Відповісти
Маю надію, що йому тільки ноги відірвало, його врятували та привезуть на кацапію! Чим більше там таких красавчиків-самоварів буде, тим краще
показати весь коментар
21.08.2024 20:55 Відповісти
CNN a second ago "Ukraine lunches massive drone attack on russia kursk region"
рубайте їх, хлопці, шо б у вас рученькі не боліли
показати весь коментар
21.08.2024 22:36 Відповісти
У кацапа - неабияки схильнiсть до нашого гопака... Да поздно пить боржоми, НАдо было раньше свои корни увидеть.
показати весь коментар
22.08.2024 00:01 Відповісти
 
 