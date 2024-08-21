Окупант намагається збити дрон-камікадзе з автомата, а потім марно тікає. ВIДЕО
Українські захисники атакували дроном-камікадзе російського загарбника. Він намагався збити безпілотник з автомата, однак марно.
Відповідне відео оприлюднили бійці 4-го батальйону "Сила Свободи" Національної гвардії України "Рубіж".
Топ коментарі
+9 Виталий #548501
показати весь коментар21.08.2024 18:53
+4 три - пятнадцать
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+3 Luk Viktor
показати весь коментар21.08.2024 18:28
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рубайте їх, хлопці, шо б у вас рученькі не боліли