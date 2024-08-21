Окупант намагається збити дрон-камікадзе з автомата, а потім марно тікає. ВIДЕО

Українські захисники атакували дроном-камікадзе російського загарбника. Він намагався збити безпілотник з автомата, однак марно.

Відповідне відео оприлюднили бійці 4-го батальйону "Сила Свободи" Національної гвардії України "Рубіж".

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