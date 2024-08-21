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Оккупант пытается сбить дрон-камикадзе из автомата, а затем тщетно убегает. ВИДЕО

Украинские защитники атаковали дроном-камикадзе российского захватчика. Он пытался сбить беспилотник из автомата, однако тщетно.

Соответствующее видео обнародовали бойцы 4-го батальона "Сила Свободы" Национальной гвардии Украины "Рубеж".

Также смотрите: Оператор украинского дрона заложил термобарический боеприпас в "нору" с оккупантами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) ликвидация (3529)


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Топ комментарии
+9
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21.08.2024 18:53
+4
будемо все робити постепенно, окупанте, - спочятку ноги...
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21.08.2024 18:11
+3
пілот дрона - РЕСПЕКТ!
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21.08.2024 18:28
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будемо все робити постепенно, окупанте, - спочятку ноги...
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21.08.2024 18:11 Ответить
далі не потрібно - сам "стече" після ніг!!!
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21.08.2024 18:13 Ответить
знищєня кацапа підтвежено...
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21.08.2024 18:19 Ответить
Не иого день
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21.08.2024 18:17 Ответить
дайте мені того оператора - я його в лоба поцілую!
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21.08.2024 18:21 Ответить
пілот дрона - РЕСПЕКТ!
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21.08.2024 18:28 Ответить
а зовсім непоганих козаків Україна має!
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21.08.2024 18:35 Ответить
Еще одна белая Лада найдет хазяев!
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21.08.2024 18:45 Ответить
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21.08.2024 18:53 Ответить
У него же правая - толчковая!!!
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21.08.2024 18:53 Ответить
теперь уже никогда не сходит на толчок.
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21.08.2024 19:05 Ответить
Маю надію, що йому тільки ноги відірвало, його врятували та привезуть на кацапію! Чим більше там таких красавчиків-самоварів буде, тим краще
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21.08.2024 20:55 Ответить
CNN a second ago "Ukraine lunches massive drone attack on russia kursk region"
рубайте їх, хлопці, шо б у вас рученькі не боліли
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21.08.2024 22:36 Ответить
У кацапа - неабияки схильнiсть до нашого гопака... Да поздно пить боржоми, НАдо было раньше свои корни увидеть.
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22.08.2024 00:01 Ответить
 
 