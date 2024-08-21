Оккупант пытается сбить дрон-камикадзе из автомата, а затем тщетно убегает. ВИДЕО
Украинские защитники атаковали дроном-камикадзе российского захватчика. Он пытался сбить беспилотник из автомата, однако тщетно.
Соответствующее видео обнародовали бойцы 4-го батальона "Сила Свободы" Национальной гвардии Украины "Рубеж".
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+9 Виталий #548501
показать весь комментарий21.08.2024 18:53
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показать весь комментарий21.08.2024 18:28
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рубайте їх, хлопці, шо б у вас рученькі не боліли