Оператор украинского дрона заложил термобарический боеприпас в "нору" с оккупантами. ВИДЕО

В районе Работино Запорожской области оператор украинского дрона заложил термобарический боеприпас в "нору" с российскими захватчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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