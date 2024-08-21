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Оператор украинского дрона заложил термобарический боеприпас в "нору" с оккупантами. ВИДЕО

В районе Работино Запорожской области оператор украинского дрона заложил термобарический боеприпас в "нору" с российскими захватчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Пограничники уничтожили блиндажи оккупантов, полевые склады БК, а также остановили пехоту врага. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) ликвидация (3529) Запорожская область (3076)


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Топ комментарии
+28
Брависсімо!!!!
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21.08.2024 17:21
+25
Термо-терміссімо! Баричненько! Водій дрону просто Майстер!!!!
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21.08.2024 17:22
+22
https://x.com/_thin_red_line_/status/1739262143269068804 @ 25 груд. 2023
ЗСУ застосовували проти ворога реактивні піхотні вогнемети РПВ-16 від ДержНДІ хімпродукції у Шостці. При детонації бойової частини розпилюється аерозольна хмара з d = 7 м, що через 0,2 сек детонує й утворює вогняну зону ураження V= 120 куб. м., з t° 2500°C та надлишковим тиском.
За своєю бойовою потужністю постріл з РПВ-16 еквівалентний артилерійському снаряду калібром 122 мм. Ця зброя ефективна проти укриттів, вогневих точок, легкоброньованої техніки і живої сили противника. Бойова частина додатково має осколковий ефект.
Якби у ЗСУ таких термобаричних компактних (до 10 кг) зарядів було багато більше і ними озброїли fpv-дрони, як це зробили при ударі по позиціях ворога на Кінбурнській косі, то рашистському повзучому наступу по всьому фронту із переважаючими силами піхоти одразу б настав кінець.



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21.08.2024 17:24
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Брависсімо!!!!
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21.08.2024 17:21 Ответить
Скоро наші майстри прямо в пряму кишку будуть закладати дарунки оркам.
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21.08.2024 17:30 Ответить
Термо-терміссімо! Баричненько! Водій дрону просто Майстер!!!!
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21.08.2024 17:22 Ответить
Водій дрону - пілот дрону!
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21.08.2024 17:39 Ответить
А у чорниці було "механік- водій") " Мек-вод батлдрону" - це у УБД буде "бімба"!
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21.08.2024 23:13 Ответить
Джюс тоді пілот чого?
Це просто питання)
У нового роду війсь має бути "романтичні" спеціальності)
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21.08.2024 23:17 Ответить
Віртуоз!
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21.08.2024 17:24 Ответить
https://x.com/_thin_red_line_/status/1739262143269068804 @ 25 груд. 2023
ЗСУ застосовували проти ворога реактивні піхотні вогнемети РПВ-16 від ДержНДІ хімпродукції у Шостці. При детонації бойової частини розпилюється аерозольна хмара з d = 7 м, що через 0,2 сек детонує й утворює вогняну зону ураження V= 120 куб. м., з t° 2500°C та надлишковим тиском.
За своєю бойовою потужністю постріл з РПВ-16 еквівалентний артилерійському снаряду калібром 122 мм. Ця зброя ефективна проти укриттів, вогневих точок, легкоброньованої техніки і живої сили противника. Бойова частина додатково має осколковий ефект.
Якби у ЗСУ таких термобаричних компактних (до 10 кг) зарядів було багато більше і ними озброїли fpv-дрони, як це зробили при ударі по позиціях ворога на Кінбурнській косі, то рашистському повзучому наступу по всьому фронту із переважаючими силами піхоти одразу б настав кінець.



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21.08.2024 17:24 Ответить
Найефективніше "термобар" діє у "закритому просторі" - у бліндажі наприклад На відкритому просторі його дія набагато слабша Тому ці ********** краще застосовувать у наступі на укріплені позиції
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21.08.2024 17:38 Ответить
А той що догори ногами - живий ?
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21.08.2024 17:26 Ответить
Так, "живий". Але лише для батяні-камбата, який йому буде ще кілька місяців нараховувати зарплату.
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21.08.2024 17:31 Ответить
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21.08.2024 20:40 Ответить
Йому не хватає аквафреша в сраці ...
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21.08.2024 17:32 Ответить
Так.Ви ж бачите,що з області голови йде дим-мабуть лежить і курить собака,хоча знає що це шкодить здоров'ю.
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21.08.2024 17:34 Ответить
Живий...
Курить щось....
Дим йде....
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21.08.2024 17:41 Ответить
Що ж вони вічно без штанів?
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21.08.2024 17:26 Ответить
Вибуховою хвилею зриває
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21.08.2024 17:34 Ответить
бо гудзики хєрово пришивають.
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21.08.2024 17:57 Ответить
Нитки гнилі!
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21.08.2024 17:59 Ответить
коли застосовують термобар, то тут і капронові нитки не допоможуть. Але є один лайфхак - штани від пояса і до низу холош обмотують скочем. Тоді у чорний мішок в штанах покладуть. Але це не точно.
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21.08.2024 18:07 Ответить
Міцного здоровля усопшим...
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21.08.2024 17:33 Ответить
Але ж бо, отрiцательного здоровля, ондого.
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21.08.2024 20:42 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!
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21.08.2024 17:39 Ответить
Оскар оператору
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21.08.2024 17:55 Ответить
Прекрасное видео! Супер! )
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21.08.2024 18:05 Ответить
@Украинские дроны четвёртый день подряд атакуют аэродром Оленья в Мурманской области - место дислокации российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. Об этом https://t.me/VGrudina/2794 сообщает экс-координатор местного штаба Навального Виолетта Грудина.

Как пишет один из украинских мониторинговых каналов, именно атаки украинских дронов https://t.me/monitorwarr/23441 стали причиной фиксации российских Ту-95 в воздухе в последние дни, а не их боевые вылеты для бомбардировок Украины, как это часто бывает, когда взлетают группы по 5-6 бортов и направляются в сторону Энгельса (Оленья-Энгельс - это стандартный маршрут Ту-95 перед выходом на пусковые рубежи в районе Каспийского моря).

Кроме того, из-за налёта дронов несколько раз эвакуировали рабочих апатито-нефелиновой фабрики АНОФ-3 и шахтёров рудника "Восточный", - https://t.me/VGrudina/2794 пишет Грудина.
Но дело даже не столько в поражении целей на аэродроме, сколько в том, что от Оленьи до Энгельса 2000 километров, и если каждый раз гонять вот так туда-сюда бомбардировщики - представьте, какой это моторесурс. Напомню, что Ту-95 не производятся, как и Ту-22м3.@
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21.08.2024 18:05 Ответить
Так, схоже на правду. Є ще інші повідомлення на цю тему:

@ "Ресурсы противника публикуют кадры уничтожения дрона-камикадзе, сделанного из легкомоторного самолета, в окрестности закрытого военного городка Высокий в Мурманской области.
БПЛА преодолел более 1800 километров. Его целью, вероятнее всего, был аэродром дальней авиации Оленья, где располагаются ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3.
В последние дни, в связи с атаками БПЛА, ВКС РФ проводят передислокацию упомянутых ракетоносцев.".
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21.08.2024 18:11 Ответить
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21.08.2024 19:08 Ответить
восени буде простіше - більше темного часу доби на підльоті до Алєньї. А то літачка жалко - звичайною стрілковкою збили(((
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21.08.2024 18:15 Ответить
Лапті...Алладіна
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21.08.2024 19:04 Ответить
Харашооооо👌
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21.08.2024 20:36 Ответить
"вони курили!" ))
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21.08.2024 23:00 Ответить
в кінці випадково не мальчік в трусіках??
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22.08.2024 15:42 Ответить
 
 