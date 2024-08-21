Оператор українського дрона заклав термобаричний боєприпас у "нору" з окупантами. ВIДЕО
В районі Роботиного Запорізької області оператор українського дрона заклав термобаричний боєприпас у "нору" з російськими загарбниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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+28 Vladyslav Novikov
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Водій дрону- пілот дрону!
Це просто питання)
У нового роду війсь має бути "романтичні" спеціальності)
ЗСУ застосовували проти ворога реактивні піхотні вогнемети РПВ-16 від ДержНДІ хімпродукції у Шостці. При детонації бойової частини розпилюється аерозольна хмара з d = 7 м, що через 0,2 сек детонує й утворює вогняну зону ураження V= 120 куб. м., з t° 2500°C та надлишковим тиском.
За своєю бойовою потужністю постріл з РПВ-16 еквівалентний артилерійському снаряду калібром 122 мм. Ця зброя ефективна проти укриттів, вогневих точок, легкоброньованої техніки і живої сили противника. Бойова частина додатково має осколковий ефект.
Якби у ЗСУ таких термобаричних компактних (до 10 кг) зарядів було багато більше і ними озброїли fpv-дрони, як це зробили при ударі по позиціях ворога на Кінбурнській косі, то рашистському повзучому наступу по всьому фронту із переважаючими силами піхоти одразу б настав кінець.
Курить щось....
Дим йде....
Как пишет один из украинских мониторинговых каналов, именно атаки украинских дронов https://t.me/monitorwarr/23441 стали причиной фиксации российских Ту-95 в воздухе в последние дни, а не их боевые вылеты для бомбардировок Украины, как это часто бывает, когда взлетают группы по 5-6 бортов и направляются в сторону Энгельса (Оленья-Энгельс - это стандартный маршрут Ту-95 перед выходом на пусковые рубежи в районе Каспийского моря).
Кроме того, из-за налёта дронов несколько раз эвакуировали рабочих апатито-нефелиновой фабрики АНОФ-3 и шахтёров рудника "Восточный", - https://t.me/VGrudina/2794 пишет Грудина.
Но дело даже не столько в поражении целей на аэродроме, сколько в том, что от Оленьи до Энгельса 2000 километров, и если каждый раз гонять вот так туда-сюда бомбардировщики - представьте, какой это моторесурс. Напомню, что Ту-95 не производятся, как и Ту-22м3.@
@ "Ресурсы противника публикуют кадры уничтожения дрона-камикадзе, сделанного из легкомоторного самолета, в окрестности закрытого военного городка Высокий в Мурманской области.
БПЛА преодолел более 1800 километров. Его целью, вероятнее всего, был аэродром дальней авиации Оленья, где располагаются ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3.
В последние дни, в связи с атаками БПЛА, ВКС РФ проводят передислокацию упомянутых ракетоносцев.".