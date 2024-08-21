Оператор українського дрона заклав термобаричний боєприпас у "нору" з окупантами. ВIДЕО

В районі Роботиного Запорізької області оператор українського дрона заклав термобаричний боєприпас у "нору" з російськими загарбниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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