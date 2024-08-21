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Прикордонники знищили бліндажі окупантів, польові склади БК, а також зупинили піхоту ворога. ВIДЕО

В Серебрянському лісі воїни бригади "Помсти" з РСЗВ знищили бліндажі окупантів, польові склади БК. Крім того прикордонники спільно з бійцями бригади "Буревій" зупинили піхоту ворога.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) знищення (7216)


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по окопах з Рсзв, то херня.
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21.08.2024 16:36 Відповісти
А що на озброєнні прикордонної служби є катюші .?
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21.08.2024 17:53 Відповісти
 
 