Прикордонники знищили бліндажі окупантів, польові склади БК, а також зупинили піхоту ворога. ВIДЕО
В Серебрянському лісі воїни бригади "Помсти" з РСЗВ знищили бліндажі окупантів, польові склади БК. Крім того прикордонники спільно з бійцями бригади "Буревій" зупинили піхоту ворога.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
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Vados #566817
показати весь коментар21.08.2024 16:36 Відповісти Мені подобається 1
Сергій Малецький
показати весь коментар21.08.2024 17:53 Відповісти Мені подобається 0
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