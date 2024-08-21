"Ми наче і не москалі, і не українці", - жителі російської Суджі, яка перебуває під контролем ЗСУ. ВIДЕО

Українські журналісти відвідали Суджу Курської області РФ, яка наразі перебуває під контролем ЗСУ.

Про це йдеться в репортажі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві кажуть, що для них велика війна розпочалася 6 серпня 2024 року, а не у 2022 році, коли через них до України заходили російські війська.

Один з чоловіків розповів, як до міста нарешті привезли хліб.

"Ми наче і не москалі, і не українці", - каже місцева жителька.

У місті зараз є руйнування, поодинокі пожежі у віддалених районах або передмісті. Також над Суджею у повітрі періодично є БПЛА.

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