У семи районах Курщини перенесли муніципальні вибори на тлі наступу ЗСУ

Центральна виборча комісія Росії відклала вибори депутатів у семи муніципалітетах Курської області РФ через операцію ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ЦВК РФ.

Проведення виборів перенесли, зокрема, у Глушковському, Бєловському, Коренєвському і Суджанському районах, а також у місті Льгов.

"Процес підготовки й проведення виборів буде відновлений за повної гарантії безпеки виборців", – йдеться у повідомленні ЦВК РФ.

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Однак, коли це станеться у ЦВК не уточнили.

Раніше російське видання "Верстка" з посиланням на джерела писало, що ЦВК РФ планує перенести муніципальні вибори в Курській області на 2025 через "територіальну невизначеність".