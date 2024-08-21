УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9827 відвідувачів онлайн
Новини
1 660 25

У семи районах Курщини перенесли муніципальні вибори на тлі наступу ЗСУ

ЦВК РФ відклала вибори депутатів у семи районах Курщини

Центральна виборча комісія Росії відклала вибори депутатів у семи муніципалітетах Курської області РФ через операцію ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ЦВК РФ.

Проведення виборів перенесли, зокрема, у Глушковському, Бєловському, Коренєвському і Суджанському районах, а також у місті Льгов.

"Процес підготовки й проведення виборів буде відновлений за повної гарантії безпеки виборців", – йдеться у повідомленні ЦВК РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В армії РФ спостерігається дефіцит кадрів на тлі ситуації в Курській області, - британська розвідка

Однак, коли це станеться у ЦВК не уточнили.

Раніше російське видання "Верстка" з посиланням на джерела писало, що ЦВК РФ планує перенести муніципальні вибори в Курській області на 2025 через "територіальну невизначеність".

Автор: 

вибори (6682) росія (64871) Курськ (1082)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
під чяс воєнного стану вибори не проводяться...
це кожна собака в Україні знає - курвчян щє вчить і вчить демократії..
показати весь коментар
21.08.2024 14:46
+2
Ниче страшного. Украина и референдум и выборы проведет.
показати весь коментар
21.08.2024 14:45
+1
Які вибори? До сільських-селищних ТГ?
показати весь коментар
21.08.2024 14:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які вибори? До сільських-селищних ТГ?
показати весь коментар
21.08.2024 14:36 Відповісти
Ниче страшного. Украина и референдум и выборы проведет.
показати весь коментар
21.08.2024 14:45 Відповісти
під чяс воєнного стану вибори не проводяться...
це кожна собака в Україні знає - курвчян щє вчить і вчить демократії..
показати весь коментар
21.08.2024 14:46 Відповісти
курська, белгородська і брянська республіки - це все є Україна !
бульбашня, а Чоп теж наш!
показати весь коментар
21.08.2024 14:53 Відповісти
ну от і ми ж кажемо - на автоматі...
показати весь коментар
21.08.2024 14:58 Відповісти
ногами припруся - листопад 5
показати весь коментар
21.08.2024 15:29 Відповісти
було б фіолетово не перся би...
і вам раджу подумати чи пертися, а чи ні...
показати весь коментар
21.08.2024 15:38 Відповісти
я летів на вертольоті аварія...
і майже же перед смертю він мені сказав - Камала погана...🤣
показати весь коментар
21.08.2024 15:53 Відповісти
сукі чомусь вижили - це було вухо раз...
показати весь коментар
21.08.2024 16:06 Відповісти
21й серпень - іди на ***!
показати весь коментар
21.08.2024 16:31 Відповісти
і пішла гіvня по шахтам...
показати весь коментар
21.08.2024 16:43 Відповісти
куска хліба тобі не дам поки не поклонишся могилам українських солдат...
показати весь коментар
21.08.2024 16:48 Відповісти
Затамувавши подих, стежимо за тими сратими марципанними виборами!
показати весь коментар
21.08.2024 15:06 Відповісти
Так в чьому справа?Хай аферіст фьодоров(недоцифрівізатор) запропонує їм свою хакнуту "дію".А подоляк буде політехнологом,йому якарізніця на кого працювати аби гроші платили.
показати весь коментар
21.08.2024 15:33 Відповісти
Ми втрачаємо донетчину,а нам тільки про курщину говорять.
показати весь коментар
21.08.2024 17:02 Відповісти
хєрпіда все порішає,
**** пропіарилася - це і було завдання -
слава яйцям без великих втрат покі...
показати весь коментар
21.08.2024 17:40 Відповісти
коли ти вибираеш бровістку на прекратити війну?
то і не треба нити.....
показати весь коментар
21.08.2024 18:02 Відповісти
Ну й що? У нас вибори будуть хз. а тут така новина,може свято влаштуємо?
показати весь коментар
21.08.2024 18:25 Відповісти
 
 