У семи районах Курщини перенесли муніципальні вибори на тлі наступу ЗСУ
Центральна виборча комісія Росії відклала вибори депутатів у семи муніципалітетах Курської області РФ через операцію ЗСУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ЦВК РФ.
Проведення виборів перенесли, зокрема, у Глушковському, Бєловському, Коренєвському і Суджанському районах, а також у місті Льгов.
"Процес підготовки й проведення виборів буде відновлений за повної гарантії безпеки виборців", – йдеться у повідомленні ЦВК РФ.
Однак, коли це станеться у ЦВК не уточнили.
Раніше російське видання "Верстка" з посиланням на джерела писало, що ЦВК РФ планує перенести муніципальні вибори в Курській області на 2025 через "територіальну невизначеність".
Топ коментарі
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+2 ALEX SUROVV #593022
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+1 vsbu vsbu
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це кожна собака в Україні знає - курвчян щє вчить і вчить демократії..
бульбашня, а Чоп теж наш!
і вам раджу подумати чи пертися, а чи ні...
і майже же перед смертю він мені сказав - Камала погана...🤣
**** пропіарилася - це і було завдання -
слава яйцям без великих втрат покі...
то і не треба нити.....