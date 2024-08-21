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В семи районах Курщины перенесли муниципальные выборы на фоне наступления ВСУ

ЦВК РФ відклала вибори депутатів у семи районах Курщини

Центральная избирательная комиссия России отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области РФ из-за операции ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ЦИК РФ.

Проведение выборов перенесли, в частности, в Глушковском, Беловском, Кореневском и Суджанском районах, а также в городе Льгов.

"Процесс подготовки и проведения выборов будет восстановлен при полной гарантии безопасности избирателей", - говорится в сообщении ЦИК РФ.

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Однако, когда это произойдет в ЦИК не уточнили.

Ранее российское издание "Верстка" со ссылкой на источники писало, что ЦИК РФ планирует перенести муниципальные выборы в Курской области на 2025 год из-за "территориальной неопределенности".

Автор: 

выборы (24720) россия (95308) Курск (1071)


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Топ комментарии
+3
під чяс воєнного стану вибори не проводяться...
це кожна собака в Україні знає - курвчян щє вчить і вчить демократії..
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21.08.2024 14:46
+2
Ниче страшного. Украина и референдум и выборы проведет.
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21.08.2024 14:45
+1
Які вибори? До сільських-селищних ТГ?
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21.08.2024 14:36
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Які вибори? До сільських-селищних ТГ?
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21.08.2024 14:36 Ответить
Ниче страшного. Украина и референдум и выборы проведет.
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21.08.2024 14:45 Ответить
під чяс воєнного стану вибори не проводяться...
це кожна собака в Україні знає - курвчян щє вчить і вчить демократії..
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21.08.2024 14:46 Ответить
курська, белгородська і брянська республіки - це все є Україна !
бульбашня, а Чоп теж наш!
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21.08.2024 14:53 Ответить
ну от і ми ж кажемо - на автоматі...
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21.08.2024 14:58 Ответить
ногами припруся - листопад 5
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21.08.2024 15:29 Ответить
було б фіолетово не перся би...
і вам раджу подумати чи пертися, а чи ні...
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21.08.2024 15:38 Ответить
я летів на вертольоті аварія...
і майже же перед смертю він мені сказав - Камала погана...🤣
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21.08.2024 15:53 Ответить
сукі чомусь вижили - це було вухо раз...
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21.08.2024 16:06 Ответить
21й серпень - іди на ***!
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21.08.2024 16:31 Ответить
і пішла гіvня по шахтам...
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21.08.2024 16:43 Ответить
куска хліба тобі не дам поки не поклонишся могилам українських солдат...
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21.08.2024 16:48 Ответить
Затамувавши подих, стежимо за тими сратими марципанними виборами!
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21.08.2024 15:06 Ответить
Так в чьому справа?Хай аферіст фьодоров(недоцифрівізатор) запропонує їм свою хакнуту "дію".А подоляк буде політехнологом,йому якарізніця на кого працювати аби гроші платили.
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21.08.2024 15:33 Ответить
Ми втрачаємо донетчину,а нам тільки про курщину говорять.
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21.08.2024 17:02 Ответить
хєрпіда все порішає,
**** пропіарилася - це і було завдання -
слава яйцям без великих втрат покі...
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21.08.2024 17:40 Ответить
коли ти вибираеш бровістку на прекратити війну?
то і не треба нити.....
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21.08.2024 18:02 Ответить
Ну й що? У нас вибори будуть хз. а тут така новина,може свято влаштуємо?
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21.08.2024 18:25 Ответить
 
 