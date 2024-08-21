В семи районах Курщины перенесли муниципальные выборы на фоне наступления ВСУ

Центральная избирательная комиссия России отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области РФ из-за операции ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ЦИК РФ.

Проведение выборов перенесли, в частности, в Глушковском, Беловском, Кореневском и Суджанском районах, а также в городе Льгов.

"Процесс подготовки и проведения выборов будет восстановлен при полной гарантии безопасности избирателей", - говорится в сообщении ЦИК РФ.

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Однако, когда это произойдет в ЦИК не уточнили.

Ранее российское издание "Верстка" со ссылкой на источники писало, что ЦИК РФ планирует перенести муниципальные выборы в Курской области на 2025 год из-за "территориальной неопределенности".