В семи районах Курщины перенесли муниципальные выборы на фоне наступления ВСУ
Центральная избирательная комиссия России отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области РФ из-за операции ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ЦИК РФ.
Проведение выборов перенесли, в частности, в Глушковском, Беловском, Кореневском и Суджанском районах, а также в городе Льгов.
"Процесс подготовки и проведения выборов будет восстановлен при полной гарантии безопасности избирателей", - говорится в сообщении ЦИК РФ.
Однако, когда это произойдет в ЦИК не уточнили.
Ранее российское издание "Верстка" со ссылкой на источники писало, что ЦИК РФ планирует перенести муниципальные выборы в Курской области на 2025 год из-за "территориальной неопределенности".
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це кожна собака в Україні знає - курвчян щє вчить і вчить демократії..
бульбашня, а Чоп теж наш!
і вам раджу подумати чи пертися, а чи ні...
і майже же перед смертю він мені сказав - Камала погана...🤣
**** пропіарилася - це і було завдання -
слава яйцям без великих втрат покі...
то і не треба нити.....