"Мы будто и не москали, и не украинцы", - жители российской Суджи, которая находится под контролем ВСУ. ВИДЕО

Украинские журналисты посетили Суджу Курской области РФ, которая сейчас находится под контролем ВСУ.

Об этом говорится в репортаже Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Местные говорят, что для них большая война началась 6 августа 2024 года, а не в 2022 году, когда через них в Украину заходили российские войска.

Один из мужчин рассказал, как в город наконец привезли хлеб.

"Мы как будто и не москали, и не украинцы", - говорит местная жительница.

В городе сейчас есть разрушения, единичные пожары в отдаленных районах или пригороде. Также над Суджей в воздухе периодически есть БПЛА.

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