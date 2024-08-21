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Новости Видео Война
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"Мы будто и не москали, и не украинцы", - жители российской Суджи, которая находится под контролем ВСУ. ВИДЕО

Украинские журналисты посетили Суджу Курской области РФ, которая сейчас находится под контролем ВСУ.

Об этом говорится в репортаже Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Местные говорят, что для них большая война началась 6 августа 2024 года, а не в 2022 году, когда через них в Украину заходили российские войска.

Один из мужчин рассказал, как в город наконец привезли хлеб.

"Мы как будто и не москали, и не украинцы", - говорит местная жительница.

В городе сейчас есть разрушения, единичные пожары в отдаленных районах или пригороде. Также над Суджей в воздухе периодически есть БПЛА.

Читайте: В семи районах Курщины перенесли муниципальные выборы на фоне наступления ВСУ

Автор: 

россия (95497) Курск (1092) Суджа (45)


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Топ комментарии
+29
Моя емпатія вмерла десь під руїнами ДАПу.
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21.08.2024 14:57
+26
Так, ви і не русня, і не українці. Ви - населення. Вам все одно, під ким, аби водка в магазині та вялічіє в тєлєвізорє, а для незгодних - мєнти.
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21.08.2024 14:58
+22
Гидотно. Так поводиться тільки боягузлива кацапня. Їм неважливо хто господар.
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21.08.2024 14:59
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"Гітлєр капут" форева!
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21.08.2024 14:54 Ответить
Моя емпатія вмерла десь під руїнами ДАПу.
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21.08.2024 14:57 Ответить
Так, ви і не русня, і не українці. Ви - населення. Вам все одно, під ким, аби водка в магазині та вялічіє в тєлєвізорє, а для незгодних - мєнти.
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21.08.2024 14:58 Ответить
національна назва кацапи, а москалі то ті хто служить москві в незалежності від їх національності - тому навіть кадиров москаль
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21.08.2024 15:04 Ответить
Ти думаєшь, що на окупованих територіях чи на колишніх окупованих територіях якось не так було. Не будь наївним
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22.08.2024 00:21 Ответить
Гидотно. Так поводиться тільки боягузлива кацапня. Їм неважливо хто господар.
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21.08.2024 14:59 Ответить
стовідсотково!!! Українці так не мислять, тому вони не українці однозначно
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21.08.2024 15:05 Ответить
"что воля, что неволя - всё едино!" (кацапы - искустники)
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21.08.2024 15:05 Ответить
Называют себя москалями. Просто омерзительно, как они виляют хвостами перед новым хозяином.
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21.08.2024 15:10 Ответить
баби завєщалі!
https://www.youtube.com/watch?v=AFMA8HC6vsI
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21.08.2024 15:15 Ответить
вони це робили все життя. Чого ви від них чекаєте?
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22.08.2024 01:40 Ответить
"не то сыны, не то дочи
не мышонки, не лягушки,
а неведомы зверушки" ))
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21.08.2024 15:04 Ответить
Впевнений, якщо пошкребти цього скоторуса, виявиться, що зовсім недавно воно підтримувало сво і мріяло вбити всіх хахлов. Це небезпечні скажені тварини, ніколи не можна цього забувати.
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21.08.2024 15:10 Ответить
там немає електрики, природно не буде води і опалення.

звичайно з Сум можна ЛЕП живити.
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21.08.2024 15:12 Ответить
Главное, что смотрю все эти сюжеты и ни в одном нет - осуждения войны, чувство своей вины, чувства сострадания к Украине и её гражданам, которые потеряли близких, жильё, перспективу счастливой жизни...
Вывод: кацапы - рабы !!!
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21.08.2024 15:14 Ответить
"...для них велика війна розпочалася 6 серпня 2024 року..." Джерело:
А до цього було лише - "чо там у хахлов ? весь передушили ?"
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21.08.2024 15:21 Ответить
Як сказала моя знайома кацапка (уроженка Горлівки) у 22 році - "ми боімся. У нас штрафи і санкціі". Більше не спілкувався.
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21.08.2024 15:30 Ответить
Vo kak , ani uzhe ni ruskie , a patom apiat stanet ruskimi , Ukraina zhe nibudet ih prisoidinati ....🤔
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21.08.2024 15:17 Ответить
Так, магазини становляться пустими, відсутність світла, зв'язку, цінностями становлять хліб, борошно, дріжжі, сіль, сірники. У нас це було місяць, тепер отвєточка.
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21.08.2024 15:17 Ответить
Так, Суми були в оточенi мicяць i все це було у нас -пустi полицi, закритi аптеки, але свiтло та вода були...
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21.08.2024 18:36 Ответить
Суми були в дірявому оточенні а в нас була окупація, це дві великі різниці.
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21.08.2024 18:46 Ответить
Пам'ятаю, як писала прохання про надання допомоги біженцям з Олешки. Не по формі,отримала відповідь. А як же на Курщині?! Усе по формі! Не можна забезпечувати одних за рахунок інших. Вони так і не зрозуміли,що танки йшли убивати Україну через їх населенні пункти.
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21.08.2024 15:18 Ответить
Так. А ще і війна в них почалася "шестого". А до того жили, як ... у ві сні?
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21.08.2024 15:27 Ответить
Суджа - це село: приватні будинки з погрібами, картоплею,консервацією. Переживуть, це не так як мені в перший день війни, живучи в квартирі, потрапити в окупацію.
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21.08.2024 15:28 Ответить
Боже, спаси та збережи! 🙏🙏🙏
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21.08.2024 18:38 Ответить
"...війна розпочалася 6 серпня 2024 року"
На цьому репортаж можна було закінчувати...
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21.08.2024 15:28 Ответить
Так воно свою телеправду і каже: то ж було якесь сво десь там у фошиздів а коли до них прийшли то це війна.
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21.08.2024 15:35 Ответить
Це українці. Їм треба допомогти стати українцями політично, а етнічно це українці. Це наш ресурс і тупо його віддавати мааацкві.
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21.08.2024 15:29 Ответить
Слово "паляниця" той дід правильно говорить.
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21.08.2024 15:32 Ответить
Прокацапле населення не одного століття. Вони вже давно не етнічні українці. Та й суть не в цьому. Нах...й вони нам по факту здались, тим паче як ресурс. Потрібна територія для створення буферної зони та зменшення кількості прильотів по нашій території. Що з ними буде - насрати.
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21.08.2024 15:36 Ответить
кравчукча, вже назбирав таких "ресурсів" в 90х, поголовною роздачею громадянства!! Шо з цього вийшло????
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21.08.2024 15:56 Ответить
Большинство жителей Суджи - украинцы.
В 18 веке была Суджанская сотня козаков в составе Сумского полка.
Есть в архивах Ревизии, Присяги, исповедные росписи и т.д. этой сотни.
Вот например, 1762 год Суджа:
Подольский Иван, сотник
Подольский Яков, сотник
Козаки
Радченков Яков
Яновский Иван
Горлач Семен
Карпенко Иван
Скиба Лукян и Федор
Сноп Федор
Середенко Иван и Онисий
Сагайдак Максим, Степан, Григорий
Клименко Иван, Михайло, Григорий
Мироненко Василь, Трофим
Дорошенко Степан, Данило, Матвей, Григорий
Котляр Прокофий и Матвей
Шкодка Иван, Иван, Михайло
Коломиец Карп
Ковтун Сава
Карноушенко Яким, Андрей
Сердюк Семен и Андрей
Белошапка Григорий и Алексей
Черняховский Трофим
Дяченко Алексей и Иван
Кочубей Тарас
Спенко Аврам и Василь
Однораленко Михайло
и т.д.
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21.08.2024 15:36 Ответить
Они там живут веками и что в них в голове если украинцы, прожившие в рф лет 20 несут такое что на голову не налазит.
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21.08.2024 15:42 Ответить
Согласен. Даже у нас сейчас депутаты и прочие чиновники, прожившие в Украине несколько десятков лет, а не веков - иуды.
Сразу переметнулись на сторону врага.
А сколько таких сейчас тихо сидит, время от времени подгаживая нам жизнь, и ждут, когда русские прийдут.
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21.08.2024 16:01 Ответить
100 років тому в усср було переселено багато росіян і причому керівниками тому що більшовики не без причин дуже сумнівалися в"благонадєжності" українців. Все було українською мовою і для цих переселенців був придуманий термін "українізація" щоб вони вивчили хоч би мову. А їхні внуки нікуди ділися, сидять ждуть а правнуки палять машини військових.
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21.08.2024 17:32 Ответить
Так наші зросійщені московського патріархату - ті самі яйця тільки в профіль.
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21.08.2024 15:54 Ответить
І не зросійщені, але московського паханату, такі ж.
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21.08.2024 16:29 Ответить
Російського народу не існує. Це, просто, купа людей, яким плювати один на одного.
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21.08.2024 15:56 Ответить
Ну, и что вам не нравится, господа хорошие? В 2014 году украинские луганчане и дончане бросались и под бронетехнику ВСУ, загораживали дороги, носились оскорбительными плакатами и т.д. и т. п. Куряне сейчас это делали? Да нет вроде бы. Многие даже на украинском разговаривают! А вы им всякие грехи приписываете!
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21.08.2024 16:00 Ответить
тому що тоді цнотливе ВСУ їх не чипало
зара просто розстріляють по ходу та далі поїдуть 😁
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21.08.2024 16:10 Ответить
Шутник, ты ,Дима, однако! Или с печи в детстве неудачно на лежанку свалился! Стрелять по мирному населению, даже со стрелкового оружия- признак воинской доблести по твоему? Ну, молодец, кацап, хоть украинский язык изучил вроде!
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21.08.2024 16:30 Ответить
ну тоді вийди заблокуй дорогу колоні танків на марші
думаю більше дурних дописів кацапською від тебе вже не побачимо 😁

до речі, це у вас на кацапії піч та лежанки, а я виріс у Ніжині, у нас ліжка були
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21.08.2024 17:41 Ответить
А Ви знаєте який контингент відбудовував той Донбас. Багато з них там залишилось, діти, внуки з відповідним донецьким менталітетом. В 2004 на другий тур виборів в наше невелике містечко привезли дві сотні бандюків звідтіля бо губернатор Сумської області був такий донецький Щербань. І міліція була з ними заодно і представник президента в районі. Але янек все рівно у нас не пройшов. Так що людський фактор має значення.
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21.08.2024 17:46 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0) Асиміляція (культурна) - процес прийняття певним народом або спільнотою культури і звичаїв іншого народу або спільноти.
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21.08.2024 16:23 Ответить
"Адин народ","какая разница под яким прапором жити"-нічього не нагадує???
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21.08.2024 16:37 Ответить
Рехверендум , паспорта..А что так можно ? Конечно
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21.08.2024 16:49 Ответить
ніт. так не можно. таке тільки кацапи собі позволяли. українці не мають їм уподібнюватися.
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21.08.2024 20:17 Ответить
Може й Сапієнси, але ж ніяк не Хомо.
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21.08.2024 16:52 Ответить
Точніше хомо, але ніяк не сапієнси
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21.08.2024 18:26 Ответить
Категорично не згоден!!!! Розум, здатність на двяльність - це Хомо! А от руки з жопи, бояра та інцестопедофелійна геніалогія з генікологією, зайва хромосома - це явна сапієнтеість болотних потвор!
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22.08.2024 03:46 Ответить
В нас більшість населення така,какая разніца!
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21.08.2024 18:12 Ответить
Ми себе тут відчуваємо не чужими". Розповідь першого евакуйованого з Суджі у Суми

Олег Грищенко та його мати - перші евакуйовані цивільні росіяни із Суджі у Сумах, з якими поспілкувалися журналісти https://suspilne.media/sumy/817793-mi-sebe-tut-vidcuvaemo-ne-cuzimi-rozpovid-persogo-evakujovanogo-z-sudzi-u-sumi/?fbclid=IwY2xjawEyckxleHRuA2FlbQIxMQABHTB9pT_zhuJL2utdETYZCe0SoXI4A-lOy2fSFueZAemZNCn8R5ZYvoNjeQ_aem_d4sBkLz70pzEtnG05asv5w "Суспільне Суми". Разом з матір'ю вони тиждень жили у підвалі у Суджі, доки їх не вивезли у Суми українські військові. Чоловік вважає, що їм пощастило. Мріє повернутися на батьківщину, коли закінчиться війна.

https://konotop.in.ua/mi-sebe-tut-vidchuvayemo-ne-chuzhimi-rozpovid-pershogo-evakuyovanogo-z-sudzhi-u-sumi/
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21.08.2024 18:12 Ответить
ну тягнути це лайно в Україну.... Це дно
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22.08.2024 01:43 Ответить
Вы не жители Рублёвки и Ново Огарёво🤷‍♂️ Вы ТУ3емцЫ 4е не 9сн 🥱
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22.08.2024 02:23 Ответить
 
 