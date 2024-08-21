"Мы будто и не москали, и не украинцы", - жители российской Суджи, которая находится под контролем ВСУ. ВИДЕО
Украинские журналисты посетили Суджу Курской области РФ, которая сейчас находится под контролем ВСУ.
Об этом говорится в репортаже Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Местные говорят, что для них большая война началась 6 августа 2024 года, а не в 2022 году, когда через них в Украину заходили российские войска.
Один из мужчин рассказал, как в город наконец привезли хлеб.
"Мы как будто и не москали, и не украинцы", - говорит местная жительница.
В городе сейчас есть разрушения, единичные пожары в отдаленных районах или пригороде. Также над Суджей в воздухе периодически есть БПЛА.
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+29 MausMike
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+22 Aleksey VIII
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https://www.youtube.com/watch?v=AFMA8HC6vsI
не мышонки, не лягушки,
а неведомы зверушки" ))
звичайно з Сум можна ЛЕП живити.
Вывод: кацапы - рабы !!!
А до цього було лише - "чо там у хахлов ? весь передушили ?"
На цьому репортаж можна було закінчувати...
В 18 веке была Суджанская сотня козаков в составе Сумского полка.
Есть в архивах Ревизии, Присяги, исповедные росписи и т.д. этой сотни.
Вот например, 1762 год Суджа:
Подольский Иван, сотник
Подольский Яков, сотник
Козаки
Радченков Яков
Яновский Иван
Горлач Семен
Карпенко Иван
Скиба Лукян и Федор
Сноп Федор
Середенко Иван и Онисий
Сагайдак Максим, Степан, Григорий
Клименко Иван, Михайло, Григорий
Мироненко Василь, Трофим
Дорошенко Степан, Данило, Матвей, Григорий
Котляр Прокофий и Матвей
Шкодка Иван, Иван, Михайло
Коломиец Карп
Ковтун Сава
Карноушенко Яким, Андрей
Сердюк Семен и Андрей
Белошапка Григорий и Алексей
Черняховский Трофим
Дяченко Алексей и Иван
Кочубей Тарас
Спенко Аврам и Василь
Однораленко Михайло
и т.д.
Сразу переметнулись на сторону врага.
А сколько таких сейчас тихо сидит, время от времени подгаживая нам жизнь, и ждут, когда русские прийдут.
зара просто розстріляють по ходу та далі поїдуть 😁
думаю більше дурних дописів кацапською від тебе вже не побачимо 😁
до речі, це у вас на кацапії піч та лежанки, а я виріс у Ніжині, у нас ліжка були
Олег Грищенко та його мати - перші евакуйовані цивільні росіяни із Суджі у Сумах, з якими поспілкувалися журналісти https://suspilne.media/sumy/817793-mi-sebe-tut-vidcuvaemo-ne-cuzimi-rozpovid-persogo-evakujovanogo-z-sudzi-u-sumi/?fbclid=IwY2xjawEyckxleHRuA2FlbQIxMQABHTB9pT_zhuJL2utdETYZCe0SoXI4A-lOy2fSFueZAemZNCn8R5ZYvoNjeQ_aem_d4sBkLz70pzEtnG05asv5w "Суспільне Суми". Разом з матір'ю вони тиждень жили у підвалі у Суджі, доки їх не вивезли у Суми українські військові. Чоловік вважає, що їм пощастило. Мріє повернутися на батьківщину, коли закінчиться війна.
https://konotop.in.ua/mi-sebe-tut-vidchuvayemo-ne-chuzhimi-rozpovid-pershogo-evakuyovanogo-z-sudzhi-u-sumi/