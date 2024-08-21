Пограничники уничтожили блиндажи оккупантов, полевые склады БК, а также остановили пехоту врага. ВИДЕО

В Серебрянском лесу воины бригады "Месть" из РСЗО уничтожили блиндажи оккупантов, полевые склады БК. Кроме того пограничники совместно с бойцами бригады "Буревій" остановили пехоту врага.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

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