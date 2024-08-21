Пограничники уничтожили блиндажи оккупантов, полевые склады БК, а также остановили пехоту врага. ВИДЕО
В Серебрянском лесу воины бригады "Месть" из РСЗО уничтожили блиндажи оккупантов, полевые склады БК. Кроме того пограничники совместно с бойцами бригады "Буревій" остановили пехоту врага.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vados #566817
показать весь комментарий21.08.2024 16:36 Ответить Мне нравится 1
Сергій Малецький
показать весь комментарий21.08.2024 17:53 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль