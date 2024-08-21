Разведчики с помощью дронов-камикадзе уничтожают вражеские укрепления на всей линии фронта. ВИДЕО

Украинские разведчики с помощью дронов-камикадзе уничтожают позиции оккупантов вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР МО Украины.

"Филигранная точность - разведчики на фронте уничтожают россиян и крушат их укрепления", - добавили в заметке под видео.

Смотрите: Оккупант пытается сбить дрон-камикадзе из автомата, а потом тщетно убегает. ВИДЕО