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Разведчики с помощью дронов-камикадзе уничтожают вражеские укрепления на всей линии фронта. ВИДЕО

Украинские разведчики с помощью дронов-камикадзе уничтожают позиции оккупантов вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР МО Украины.

"Филигранная точность - разведчики на фронте уничтожают россиян и крушат их укрепления", - добавили в заметке под видео.

Смотрите: Оккупант пытается сбить дрон-камикадзе из автомата, а потом тщетно убегает. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6904) ГУР (424)


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