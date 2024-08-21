Разведчики с помощью дронов-камикадзе уничтожают вражеские укрепления на всей линии фронта. ВИДЕО
Украинские разведчики с помощью дронов-камикадзе уничтожают позиции оккупантов вдоль всей линии фронта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР МО Украины.
"Филигранная точность - разведчики на фронте уничтожают россиян и крушат их укрепления", - добавили в заметке под видео.
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