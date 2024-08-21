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Наши бойцы взяли в плен четырех российских захватчиков. ВИДЕО

Во время контрнаступательных действий Силы обороны Украины продолжают пополнять обменный фонд. В сети показали российских оккупантов, которых наши воины взяли в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать четырех пленных.

Смотрите также: Разведчики с помощью дронов-камикадзе уничтожают вражеские укрепления по всей линии фронта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) плен (2606)


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Топ комментарии
+27
Всі на одне обиччя. "Вітязі"
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21.08.2024 20:59
+25
які скрепні і духовні обличча.... три професори і один кандидат наук... не менше.
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21.08.2024 21:00
+23
Щось я 5 побачив
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21.08.2024 20:44
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Щось я 5 побачив
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21.08.2024 20:44 Ответить
Значить одному вже макітру відрізали
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21.08.2024 20:49 Ответить
Ну і болт з ним .
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22.08.2024 00:17 Ответить
один не рахується - на відкат штабним пішов. Їм же теж треба трохи героізму.
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21.08.2024 20:51 Ответить
автор статті не лоливився ролік: йдуть четверо, а на колінах стоять 5ро
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21.08.2024 21:52 Ответить
Мразота! Падаль!!
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21.08.2024 20:54 Ответить
Всі на одне обиччя. "Вітязі"
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21.08.2024 20:59 Ответить
Одного на фарш мало, надо было всех.
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21.08.2024 20:59 Ответить
які скрепні і духовні обличча.... три професори і один кандидат наук... не менше.
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21.08.2024 21:00 Ответить
та це ж сміття якесь, алкаші з ознаками олігофренії
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21.08.2024 21:01 Ответить
ну і харі....
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21.08.2024 21:01 Ответить
Орли
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21.08.2024 21:03 Ответить
цим бомжам краще буде в полоні
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21.08.2024 21:07 Ответить
олігофрени
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21.08.2024 21:12 Ответить
та нафіг їх у полон брати, як не міняють ? покалічити та повернути або хай здихають
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21.08.2024 21:12 Ответить
Які уйо...біща...
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21.08.2024 21:14 Ответить
пишу по-руцьки. Чтобы расиянские федерасты поняли. Просто отрубить головы...
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21.08.2024 21:15 Ответить
Я не нацист , але це недолюди . В немає нічого від людини , тільки зовні трохи ********.
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21.08.2024 21:19 Ответить
Там в одного є ознаки інтелекту на пиці. Таких в живих лишати не можна. Полоненний кацап на обмін обовязково має бути "найгіршим товаром".
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21.08.2024 21:39 Ответить
КАКИЕ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ РОЖИ !!!
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21.08.2024 21:39 Ответить
Це їхня еліта
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21.08.2024 21:49 Ответить
Ото така срань приїхала в Україну грошей заробити,убивая нас Українців!
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21.08.2024 21:58 Ответить
****** нелюди. Краще щоб здохли.Але потрібний обмінний фонд.
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21.08.2024 22:00 Ответить
Окупанти деграданти
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21.08.2024 22:16 Ответить
шло четверо , а присело ПЯТЕРО !!! видать один украинец машинально тоже вплен присел поехать !!!)))))
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21.08.2024 22:22 Ответить
добре що не з китаем воюемо. після кількох десятків мільонів полонених кітайців ми б капітулювали бо булиб неспроможні їх утримувати
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21.08.2024 22:24 Ответить
"Какая отвратительная рожа! (с)
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21.08.2024 22:45 Ответить
да уш! класика - "літца руськава міра, отягощённиє його іскуственним інтєлєктом" ))
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21.08.2024 23:24 Ответить
фредікрюгери якісь...
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21.08.2024 23:50 Ответить
С 2014 года мальчик в трусиках немного подрос🤣
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22.08.2024 00:21 Ответить
Всім пожиттєві судові вироки, як і нашим Азовцям!
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22.08.2024 00:57 Ответить
НА ЛЮДЕЙ ПОХОЖИЕ ТОЛЬКО СЛЕГКА
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22.08.2024 01:24 Ответить
Кстати, обратил внимание, что постоянно руки неправильно вяжут. Руки надо вязать спереди, разрезав ножом бриджи в районе поясного ремня (и спереди, и сзади). В этом случае, пленный вынужден связанными руками держать свои штаны, чтобы не спадали. И руки впереди (что гораздо удобнее при конвоировании и передвижении), и воспользоваться он ими не может (бриджи спадут), и идти (бежать) быстро он не в состоянии (штаны полуспущенные).
Всему вас, косоруких, учит надо.
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22.08.2024 05:21 Ответить
Було 5 негритят. Одному відрізали голову. І їх залишилось 4...
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22.08.2024 06:19 Ответить
А ніхто не звернув увагу - у що вони вдягнуті? Це ж стара "афганка" Та ще й зі "стєкляшки" пошита! Таку Росія клепала відразу після закінчення війни в Афганістані І закладала на "довготривале зберігання" Тобто - у них "навейшая" форма закінчується - "чмобіків" одягають у стару форму яка на складах залежалася
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22.08.2024 07:48 Ответить
Які одухотворьонні ліца
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22.08.2024 08:15 Ответить
О, я цих десь бачив, і досі бачу кожний день, коли проїзжаю десь мимо генделиків. Вони якісь всі одинакові. І наших алканів можна було б на штурм посадок. Хоча це контингент такий, що будуть бухать із кацапськими бухарями.
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22.08.2024 08:27 Ответить
Що не кацап то пика дебільна, правда дивно?
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22.08.2024 08:36 Ответить
До чего отвратительная рожа полінаркомани уявило себе вялікім а заодно матеріальне становище вирішив поправить
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22.08.2024 17:37 Ответить
******* у них рожі
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22.08.2024 19:12 Ответить
 
 