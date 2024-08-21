Наши бойцы взяли в плен четырех российских захватчиков. ВИДЕО

Во время контрнаступательных действий Силы обороны Украины продолжают пополнять обменный фонд. В сети показали российских оккупантов, которых наши воины взяли в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать четырех пленных.

Смотрите также: Разведчики с помощью дронов-камикадзе уничтожают вражеские укрепления по всей линии фронта. ВИДЕО