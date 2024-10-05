РУС
Воины 47 ОМБр фугасным зарядом уничтожили боевую машину десанта россиян. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" уничтожили вражескую боевую машину десанта.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: В ГПСУ показали кадры боев за газодобывающие башни вблизи Змеиного. ВИДЕО

уничтожение (7691) БМД (33) 47 отдельная механизированная бригада (273)
незрозуміло чому орки не публікують падьож., цифри втрат осфободітєлєй, в них же що більше знищено рабів - тим більше пишаються дебіли, які нахлобучують на своїх орченят сталінську форму і тягають їх на колясочках, обклеєних башенками з картону - "на ФашінгтонЪ".
так тільки зросте кількість бажаючих повторити маневр рабів Жукова, який під Ржевом натурально відправляв німецьких кулеметників лікуватись від стресу - втомлювались знищувати цих виродків, рабів, сталіністів. реально антицивілізація, до речі, а деякі ідіоти кричать - "Кієв параділ расію і "дал вєру"". тобто це як би батьки того ж Чикатила верещали що "далі міру" такий "подарунок".(хоча Чикатило це круто - мінуснів скількись там десятків рожалок + через нього знищили якогось тєрпілу совкового, навісили "злочини" тіпа то всьо він зробив).
05.10.2024 12:30
Бабло мать? Перемагає зло... Нє жили хорошо - то й не треба... тут алтын вдруг... Дебилы степняковские...
05.10.2024 13:15
ні, тупість бидла.
Бо якийсь якут йде знищувати Ємрака за бабло, яке в нього відібрала москва. порах*й як би жили ті ж тварі якутські, будучи незалежними - ми б до них їздили двірниками працювати, якщо би захотіли 2000 євро за місяць і абсолютну толерантність до "понаєхавших". Самі за своє бабло ідуть воювати "заСрусь" яка їм нах не всралась. це ж правда, в них москва тупо викачує бабло, а вони серуть в відро і виносять викинути це все серед розвалюх. логіка.
05.10.2024 13:49
05.10.2024 13:01
😁🤣👍
05.10.2024 13:19
Сладкий😁
06.10.2024 03:46
 
 