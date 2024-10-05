РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10383 посетителя онлайн
Новости Видео Война
6 059 4

Воины 56 Мариупольской бригады ликвидировали шестерых российских захватчиков. ВИДЕО

Операторы беспилотников 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады точными сбросами боеприпасов ликвидировали группу российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы опубликован в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 45 ОАБр уничтожили 5 гаубиц "Мста-Б" оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3972) 56 отдельная мотопехотная бригада (53)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Миколай приходить уві сні."
показать весь комментарий
05.10.2024 12:28 Ответить
Пишуть про ще один збитий срамольот, начебто кацап накобзонив іншого кацапа
показать весь комментарий
05.10.2024 12:37 Ответить
Нехайм дохнуть повільно. Чукчі, бурьяти, ліца кавказьки, неякісні руссьге...й усі уроди на тій территорії!
показать весь комментарий
05.10.2024 12:40 Ответить
Оце гарно хлопцi... Усi потворы якi прийшли до Неньки це добрiво для нашоi земельки. Кожна смерть паскуди лiкуе мою душу.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:49 Ответить
 
 