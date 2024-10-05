Воины 56 Мариупольской бригады ликвидировали шестерых российских захватчиков. ВИДЕО
Операторы беспилотников 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады точными сбросами боеприпасов ликвидировали группу российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы опубликован в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Trevo Trow
показать весь комментарий05.10.2024 12:28 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Ярослав Кийко
показать весь комментарий05.10.2024 12:37 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий05.10.2024 12:40 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Ermolaj Zhohov
показать весь комментарий05.10.2024 13:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль