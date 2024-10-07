УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5156 відвідувачів онлайн
Новини Війна
23 311 15

Бійці 3 ОШБр провели успішний штурм на Харківщині: Звільнено полонених та відновлено втрачені позиції. ВIДЕО

Третя окрема штурмова бригада заявила про успішні штурмові дії у Харківській області. Унаслідок боїв бійцям бригади вдалося звільнити українських військових з полону та відбити позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба бригади в Facebook.

"Третя окрема штурмова бригада підтверджує інформацію ТГр "Кремінна" про проведення успішних штурмових дій на Харківщині. Бійці бригади атакували противника, ліквідувати ДРГ, а внаслідок цих боїв відбили не лише зайняті ворогом позиції, а й полонених", - йдеться у повідомленні.

У 3 ОШБр уточнили, що внаслідок операції було звільнено військових приданих сил. Серед них - кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Зараз вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники уразили сім російських вантажівок, броньовик "Тайфун-К" і МТЛБ окупантів. ВIДЕО

Зазначається, що після стабілізаційних дій бійці відкинули ворога та відновили на займаній ділянці фронту положення сил бригади.

У цей час, коли противник був зайнятий нами, нашим суміжникам вдалося втекти. У цьому випадку хлопці були носіями певної інформації, тим паче там був офіцер, командир взводу… Потрібно було зробити все, щоб ця інформація не потрапила до противника", - розповів деталі командир 1-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБ друг Мося.

Також воїнам 3-ї ОШБр вдалося зачистити так звану "сіру зону" і загалом покращити становище Сил оборони на Харківському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3 ОШБр ліквідували чотири групи окупантів, які намагалися штурмувати позиції на Харківщині. ВIДЕО 

Нагадаємо, раніше тактична група Кремінна заявила, що під час пересування між позиціями на Лиманському напрямку четверо українських військовослужбовців потрапили в засідку, влаштовану ДРГ противника, але були врятовані побратимами з Третьої ОШБр.

Штурмова група направилася до місця подій та вступила в бій з окупантами, які, кинувши полонених, змушені були відстрілюватися.

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (4507) 3 Окрема штурмова бригада (490)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Покидьки в ОП напевно вже розмірковують,чи не відправити командира 3ОШБр "на підвищення".
показати весь коментар
07.10.2024 14:11 Відповісти
+7
ну він пішов на штурм з одного боку дурість а з іншого особистим прикладом показати що він не щур тиловий
показати весь коментар
07.10.2024 14:13 Відповісти
+7
.. мабуть таки да , а то ніяк не вдається їїутилізувать , ні кацарилим , ні жОПі дєрьмака !
показати весь коментар
07.10.2024 14:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ого! Цілий капітан командує взводом? У нас офіцерів "валом"? У кацапів батальйонами капітани командують!
показати весь коментар
07.10.2024 14:11 Відповісти
ну він пішов на штурм з одного боку дурість а з іншого особистим прикладом показати що він не щур тиловий
показати весь коментар
07.10.2024 14:13 Відповісти
Кацапи можуть виділити під кожного капітана окремий батальйон.
показати весь коментар
07.10.2024 14:14 Відповісти
У нас капітан, АТОвець, командир взводу, заступав в наряди на нуль як рядовий. Тоді як блатні рядові взагалі в наряди навіть по кухні не ходили, вдома ;воювали;. З весни 200...
показати весь коментар
07.10.2024 14:31 Відповісти
офіцери запасу служать на лаві "запасних"... довічно...
показати весь коментар
07.10.2024 15:09 Відповісти
Та ти що? Значить, я неправильне" законодавство вивчав.......
показати весь коментар
07.10.2024 15:13 Відповісти
та я не стверджую, я констатую
щось зі сарказмом в усіх останніх часом недуже
показати весь коментар
07.10.2024 15:29 Відповісти
Коронавiрус даеться взнаки.
показати весь коментар
08.10.2024 04:32 Відповісти
Покидьки в ОП напевно вже розмірковують,чи не відправити командира 3ОШБр "на підвищення".
показати весь коментар
07.10.2024 14:11 Відповісти
.. мабуть таки да , а то ніяк не вдається їїутилізувать , ні кацарилим , ні жОПі дєрьмака !
показати весь коментар
07.10.2024 14:26 Відповісти
У нашваберних рабів ***** В. В., знатно підгорає від Третьої штурмової. Зачьот.
показати весь коментар
07.10.2024 14:39 Відповісти
Таке враження що тільки 3 ОШБР постійно контратакує. Сміливим воїнам 3-ій штурмовий Респект!
показати весь коментар
07.10.2024 19:44 Відповісти
Занадто гарно Азов воює. Один раз їх ЗЕлена банда вже здала. Тепер стирають 72 під Вугледаром і інші круті бригади під Курськом. Походу договорняки Оманські вже не за горами.
показати весь коментар
07.10.2024 20:13 Відповісти
 
 