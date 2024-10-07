Бійці 3 ОШБр провели успішний штурм на Харківщині: Звільнено полонених та відновлено втрачені позиції. ВIДЕО

Третя окрема штурмова бригада заявила про успішні штурмові дії у Харківській області. Унаслідок боїв бійцям бригади вдалося звільнити українських військових з полону та відбити позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба бригади в Facebook.

"Третя окрема штурмова бригада підтверджує інформацію ТГр "Кремінна" про проведення успішних штурмових дій на Харківщині. Бійці бригади атакували противника, ліквідувати ДРГ, а внаслідок цих боїв відбили не лише зайняті ворогом позиції, а й полонених", - йдеться у повідомленні.

У 3 ОШБр уточнили, що внаслідок операції було звільнено військових приданих сил. Серед них - кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Зараз вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу.

Зазначається, що після стабілізаційних дій бійці відкинули ворога та відновили на займаній ділянці фронту положення сил бригади.

У цей час, коли противник був зайнятий нами, нашим суміжникам вдалося втекти. У цьому випадку хлопці були носіями певної інформації, тим паче там був офіцер, командир взводу… Потрібно було зробити все, щоб ця інформація не потрапила до противника", - розповів деталі командир 1-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБ друг Мося.

Також воїнам 3-ї ОШБр вдалося зачистити так звану "сіру зону" і загалом покращити становище Сил оборони на Харківському напрямку.

Нагадаємо, раніше тактична група Кремінна заявила, що під час пересування між позиціями на Лиманському напрямку четверо українських військовослужбовців потрапили в засідку, влаштовану ДРГ противника, але були врятовані побратимами з Третьої ОШБр.

Штурмова група направилася до місця подій та вступила в бій з окупантами, які, кинувши полонених, змушені були відстрілюватися.