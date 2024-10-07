Бойцы 3 ОШБр провели успешный штурм на Харьковщине: Освобождены пленные и возобновлены утраченные позиции. ВИДЕО

Третья отдельная штурмовая бригада заявила об успешных штурмовых действиях в Харьковской области. В результате боев бойцам бригады удалось освободить украинских военных из плена и отбить позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба бригады в Facebook.

"Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает информацию ТГр "Кременная" о проведении успешных штурмовых действий на Харьковщине. Бойцы бригады атаковали противника, ликвидировали ДРГ, а в результате этих боев отбили не только занятые врагом позиции, но и пленных", - говорится в сообщении.

В 3 ОШБр уточнили, что в результате операции были освобождены военные приданных сил. Среди них - кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. Сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь.

Отмечается, что после стабилизационных действий бойцы отбросили врага и восстановили на занимаемом участке фронта положение сил бригады.

В это время, когда противник был занят нами, нашим смежникам удалось убежать. В этом случае ребята были носителями определенной информации, тем более там был офицер, командир взвода... Нужно было сделать все, чтобы эта информация не попала к противнику", - рассказал детали командир 1-й роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБ друг Мося.

Также воинам 3-й ОШБр удалось зачистить так называемую "серую зону" и в целом улучшить положение Сил обороны на Харьковском направлении.

Напомним, ранее тактическая группа Кременная заявила, что во время передвижения между позициями на Лиманском направлении четверо украинских военнослужащих попали в засаду, устроенную ДРГ противника, но были спасены побратимами из Третьей ОШБр.

Штурмовая группа направилась к месту событий и вступила в бой с оккупантами, которые, бросив пленных, вынуждены были отстреливаться.