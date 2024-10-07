РУС
23 312 15

Бойцы 3 ОШБр провели успешный штурм на Харьковщине: Освобождены пленные и возобновлены утраченные позиции. ВИДЕО

3 ОШБр заявила про успішний штурм у Харківській області

Третья отдельная штурмовая бригада заявила об успешных штурмовых действиях в Харьковской области. В результате боев бойцам бригады удалось освободить украинских военных из плена и отбить позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба бригады в Facebook.

"Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает информацию ТГр "Кременная" о проведении успешных штурмовых действий на Харьковщине. Бойцы бригады атаковали противника, ликвидировали ДРГ, а в результате этих боев отбили не только занятые врагом позиции, но и пленных", - говорится в сообщении.

В 3 ОШБр уточнили, что в результате операции были освобождены военные приданных сил. Среди них - кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. Сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь.

Отмечается, что после стабилизационных действий бойцы отбросили врага и восстановили на занимаемом участке фронта положение сил бригады.

В это время, когда противник был занят нами, нашим смежникам удалось убежать. В этом случае ребята были носителями определенной информации, тем более там был офицер, командир взвода... Нужно было сделать все, чтобы эта информация не попала к противнику", - рассказал детали командир 1-й роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБ друг Мося.

Также воинам 3-й ОШБр удалось зачистить так называемую "серую зону" и в целом улучшить положение Сил обороны на Харьковском направлении.

Напомним, ранее тактическая группа Кременная заявила, что во время передвижения между позициями на Лиманском направлении четверо украинских военнослужащих попали в засаду, устроенную ДРГ противника, но были спасены побратимами из Третьей ОШБр.

Штурмовая группа направилась к месту событий и вступила в бой с оккупантами, которые, бросив пленных, вынуждены были отстреливаться.

Харьковщина (5577) боевые действия (4758) 3-я Отдельная штурмовая бригада (478)
Топ комментарии
+18
Покидьки в ОП напевно вже розмірковують,чи не відправити командира 3ОШБр "на підвищення".
07.10.2024 14:11 Ответить
+7
ну він пішов на штурм з одного боку дурість а з іншого особистим прикладом показати що він не щур тиловий
07.10.2024 14:13 Ответить
+7
.. мабуть таки да , а то ніяк не вдається їїутилізувать , ні кацарилим , ні жОПі дєрьмака !
07.10.2024 14:26 Ответить
Ого! Цілий капітан командує взводом? У нас офіцерів "валом"? У кацапів батальйонами капітани командують!
07.10.2024 14:11 Ответить
ну він пішов на штурм з одного боку дурість а з іншого особистим прикладом показати що він не щур тиловий
07.10.2024 14:13 Ответить
Кацапи можуть виділити під кожного капітана окремий батальйон.
07.10.2024 14:14 Ответить
У нас капітан, АТОвець, командир взводу, заступав в наряди на нуль як рядовий. Тоді як блатні рядові взагалі в наряди навіть по кухні не ходили, вдома ;воювали;. З весни 200...
07.10.2024 14:31 Ответить
офіцери запасу служать на лаві "запасних"... довічно...
07.10.2024 15:09 Ответить
Та ти що? Значить, я неправильне" законодавство вивчав.......
07.10.2024 15:13 Ответить
та я не стверджую, я констатую
щось зі сарказмом в усіх останніх часом недуже
07.10.2024 15:29 Ответить
Коронавiрус даеться взнаки.
08.10.2024 04:32 Ответить
Покидьки в ОП напевно вже розмірковують,чи не відправити командира 3ОШБр "на підвищення".
07.10.2024 14:11 Ответить
.. мабуть таки да , а то ніяк не вдається їїутилізувать , ні кацарилим , ні жОПі дєрьмака !
07.10.2024 14:26 Ответить
У нашваберних рабів ***** В. В., знатно підгорає від Третьої штурмової. Зачьот.
07.10.2024 14:39 Ответить
Таке враження що тільки 3 ОШБР постійно контратакує. Сміливим воїнам 3-ій штурмовий Респект!
07.10.2024 19:44 Ответить
Занадто гарно Азов воює. Один раз їх ЗЕлена банда вже здала. Тепер стирають 72 під Вугледаром і інші круті бригади під Курськом. Походу договорняки Оманські вже не за горами.
07.10.2024 20:13 Ответить
 
 