Украинские защитники уничтожили семь российских грузовиков, броневик "Тайфун-К" и МТЛБ оккупантов. ВИДЕО
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады ночью "поймали" вражескую технику на Харьковщине. Бойцы уничтожили семь российских грузовиков, броневик "Тайфун-К" и МТЛБ оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативний ЗСУ.
Слава ВОЇНАМ 3 ОШБ