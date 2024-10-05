РУС
Украинские защитники уничтожили семь российских грузовиков, броневик "Тайфун-К" и МТЛБ оккупантов. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады ночью "поймали" вражескую технику на Харьковщине. Бойцы уничтожили семь российских грузовиков, броневик "Тайфун-К" и МТЛБ оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативний ЗСУ.

Харьковщина (5577) уничтожение (7691) 3-я Отдельная штурмовая бригада (476)
Чудова робота
05.10.2024 17:18 Ответить
Сірожа взбудоражилсЯ
05.10.2024 22:39 Ответить
3.14зда прийшла повна....їм...
05.10.2024 18:04 Ответить
респект АЗОВУ!!!!!
Слава ВОЇНАМ 3 ОШБ
05.10.2024 17:45 Ответить
Як в аптеці, вкололи кожному пацієнту.
05.10.2024 23:48 Ответить
Героям Украіни слава👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
06.10.2024 12:21 Ответить
 
 