Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали четыре группы оккупантов, которые пытались штурмовать позиции на Харьковщине. ВИДЕО
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады разбили пехоту российской армии, которая пыталась осуществить прорыв к нашим позициям в Харьковской области. Украинские защитники успешно отразили вражеские штурмы и ликвидировали на подходах все четыре группы оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы наших бойцов опубликован в телеграм-канале бригады.
"По россиянам плотно насыпали, в частности 155-м калибром из САУ AS-90. Отражает накаты бригадная арта - бойцы "Команды Выстрел" и "Всадников Грома". Корректирует Батальон беспилотных систем", - добавили в сообщении.
