Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали четыре группы оккупантов, которые пытались штурмовать позиции на Харьковщине. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады разбили пехоту российской армии, которая пыталась осуществить прорыв к нашим позициям в Харьковской области. Украинские защитники успешно отразили вражеские штурмы и ликвидировали на подходах все четыре группы оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы наших бойцов опубликован в телеграм-канале бригады.

"По россиянам плотно насыпали, в частности 155-м калибром из САУ AS-90. Отражает накаты бригадная арта - бойцы "Команды Выстрел" и "Всадников Грома". Корректирует Батальон беспилотных систем", - добавили в сообщении.

Такі групи один кулеметний розрахунок зупинить або одна БМП.
02.10.2024 18:50 Ответить
Покажіть майстер-клас
02.10.2024 19:03 Ответить
Йдуть, як в себе вдома...
02.10.2024 19:19 Ответить
Тоже мне группы. По 2-3 человека. Но тем не менее Угледар как то захватили твари
02.10.2024 19:21 Ответить
А де обіцяні міномети в кожному окопі? Ну добре, хоча б один? Чому по дрібноті працюють реактивні системи і великі калібри?
02.10.2024 23:05 Ответить
 
 