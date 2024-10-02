РУС
Дрон-камикадзе атакует оккупанта, пока тот спит. ВИДЕО

Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика дроном-камикадзе, пока он спал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинского оператора беспилотника опубликован в телеграм-канале Эскадрон.

+8
02.10.2024 18:26
+7
Он нє лєжіт,а атріцатєльно стоіт.
02.10.2024 18:08
+6
кажуть найкраща СМЕРТЬ уві сні пощастило свинорилому
02.10.2024 18:30
А якже лежачого не б"ють?
02.10.2024 18:01
Його й не били. Його підірвали.
02.10.2024 18:05
Он нє лєжіт,а атріцатєльно стоіт.
02.10.2024 18:08
Кацап спить - служба иде
02.10.2024 18:04
02.10.2024 18:06
Саме так виглядає смерть уві сні від серцевого нападу для кацапа. Спишуть на медичні небойові втрати
02.10.2024 18:16
02.10.2024 18:16
02.10.2024 18:26
кажуть найкраща СМЕРТЬ уві сні пощастило свинорилому
02.10.2024 18:30
02.10.2024 18:30
Повезло ублюдку-"умер во сне". Нічого-чорти на тому світі тобі усе роз'яснять.
02.10.2024 19:34
02.10.2024 19:34
ЩЕ раз нагадую:
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!


від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
02.10.2024 20:26
Кабздон приснился.
03.10.2024 06:30
 
 