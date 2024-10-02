Дрон-камикадзе атакует оккупанта, пока тот спит. ВИДЕО
Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика дроном-камикадзе, пока он спал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинского оператора беспилотника опубликован в телеграм-канале Эскадрон.
Топ комментарии
+8 Валерий К #448385
показать весь комментарий02.10.2024 18:26 Ответить Ссылка
+7 олег иванов #434516
показать весь комментарий02.10.2024 18:08 Ответить Ссылка
+6 Сергей Адамчик #550549
показать весь комментарий02.10.2024 18:30 Ответить Ссылка
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....