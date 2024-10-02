Дрон-камікадзе атакує окупанта, поки той спить. ВIДЕО
Бійці 118-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника дроном-камікадзе, поки він спав.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українського оператора безпілотника опублікований у телеграм-каналі Ескадрон.
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+8 Валерий К #448385
показати весь коментар02.10.2024 18:26
+7 олег иванов #434516
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+6 Сергей Адамчик #550549
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Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....