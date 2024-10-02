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Дрон-камікадзе атакує окупанта, поки той спить. ВIДЕО

Бійці 118-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника дроном-камікадзе, поки він спав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українського оператора безпілотника опублікований у телеграм-каналі Ескадрон.

Дивіться: Темношкірий найманець армії РФ благає пощади в українського оператора дрона і згодом здається у полон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17557) ліквідація (3993)


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Топ коментарі
+8
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02.10.2024 18:26
+7
Он нє лєжіт,а атріцатєльно стоіт.
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02.10.2024 18:08
+6
кажуть найкраща СМЕРТЬ уві сні пощастило свинорилому
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02.10.2024 18:30
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А якже лежачого не б"ють?
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02.10.2024 18:01 Відповісти
Його й не били. Його підірвали.
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02.10.2024 18:05 Відповісти
Он нє лєжіт,а атріцатєльно стоіт.
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02.10.2024 18:08 Відповісти
Кацап спить - служба иде
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02.10.2024 18:04 Відповісти
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02.10.2024 18:06 Відповісти
Саме так виглядає смерть уві сні від серцевого нападу для кацапа. Спишуть на медичні небойові втрати
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02.10.2024 18:16 Відповісти
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02.10.2024 18:26 Відповісти
кажуть найкраща СМЕРТЬ уві сні пощастило свинорилому
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02.10.2024 18:30 Відповісти
Повезло ублюдку-"умер во сне". Нічого-чорти на тому світі тобі усе роз'яснять.
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02.10.2024 19:34 Відповісти
ЩЕ раз нагадую:
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!


від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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02.10.2024 20:26 Відповісти
Кабздон приснился.
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03.10.2024 06:30 Відповісти
 
 