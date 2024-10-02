Темнокожий наемник армии РФ просит пощады у украинского оператора дрона и затем сдается в плен. ВИДЕО
На Кураховском направлении фронта воины 33-й отдельной механизированной бригады взяли в плен темнокожего солдата армии России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант вымолил пощаду у украинского оператора дрона и пошел сдаваться в плен.
Онуфрій Бабула
02.10.2024 17:09
MsSkifia
02.10.2024 17:04
Онуфрій Бабула
02.10.2024 17:16
2. Це несщастя поїхало за грошами. І це наша проблема, що PR ЗСУ в африканських країнах працює гірше, ніж російський.
Мавпи ломилися в хати в Ізюмі в Харківській області. Вони мертві. В Тернах ломилися - теж догнивають.
Вибач, друже, але я тобі не супермен.
Так. Просто, це моя земля. Моя Україна.
Євген, а давай?
Знаю одне місце, де темношкірі тобі стануть і амігосами, і германосами.
Просто, бойовими побратимами, а не те, що ти подумав, збоченець ))
Тому, був би там монголоїд - так само б за це отримав ненависть, як і темношкірий.
Був би якийсь арійської зовнішності - аналогічно б була підтримана ненависть до таких, ще б і згадали їм гітлера.
Те саме по іншим ознакам - орчиху б зразу б зненавиділи, бо курва і таке інше; старий орк - якого беня те падло тут лазить... і т.д. і т.п.
Але це все миттєве - у нас нема злоби не до ворогів, просто перша емоція.
Абсолютно усі, кого я назвав, які воюють з нами проти кацапів, визивають тільки повагу в нашому суспільстві.
От саме цим ми відрізняємося від кацапів - у них ненависть до інших рас, народів була в буде завжди. Чи вони з ними, чи проти них. Причому орки "їдять" і ненавидять ще й самих себе.
Злоба, ненависть, жорстокість, підлість і брехня - ось їхня стихія.
Можливо, колись прийду в норму. Але не сьогодні.
У Африці конфліктів хоч обвоюйся. І роботи платної для найманця дуже багато.
В США учреждают премию Гремми.
В СССР открывают ВДНХ
В Бельгии в зоопарке показывают чернокожих.
Нехай іншим мавпам розповість, що тут - ніяких заробітків, лише смерть.
"Коротенька історія про те, як наш пілот БПЛА намагався вивести в полон російського темношкірого найманця, але той в останній момент прийняв невірне рішення, за що і залишився поліпшувати родючість української землі".
Як буде багато таких вертатись а ще з під гори трупів то ніхто не буде їхати сюди
Воно скільки наших вбило?
Для чого його щадити?