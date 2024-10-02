Шесть сотрудников ТЦК в Одессе матерятся и разбивают окно в легковушке, а водитель взамен "покатал" одного из них на капоте. ВИДЕО

В Одессе полиция задержала водителя, который "прокатил" сотрудника ТЦК на капоте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, водителя остановили, чтобы проверить документы, однако он отказался выходить и открывать окно. На видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что после этого сотрудник ТЦК разбил окно, а водитель нажал на газ и хотел сбежать. При этом один из шести сотрудников ТЦК оказался на капоте.

Внимание! Ненормативная лексика!