Шесть сотрудников ТЦК в Одессе матерятся и разбивают окно в легковушке, а водитель взамен "покатал" одного из них на капоте. ВИДЕО
В Одессе полиция задержала водителя, который "прокатил" сотрудника ТЦК на капоте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, водителя остановили, чтобы проверить документы, однако он отказался выходить и открывать окно. На видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что после этого сотрудник ТЦК разбил окно, а водитель нажал на газ и хотел сбежать. При этом один из шести сотрудников ТЦК оказался на капоте.
Внимание! Ненормативная лексика!
Анатолій Бойко
02.10.2024 21:48
Андрей Ивашкевич
02.10.2024 23:19
PREDATOR PREDATOR
03.10.2024 01:54
ПРАВДИВЫЙ
02.10.2024 23:40
Эйс Вентура
03.10.2024 00:05
✘
✘
Fard fdsa
03.10.2024 04:34
Андрюша Ходячий
03.10.2024 07:52
Nub Nubov
03.10.2024 10:15
Це ж мабуть у них так прописано в службовій інструкції?