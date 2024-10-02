РУС
Шесть сотрудников ТЦК в Одессе матерятся и разбивают окно в легковушке, а водитель взамен "покатал" одного из них на капоте. ВИДЕО

В Одессе полиция задержала водителя, который "прокатил" сотрудника ТЦК на капоте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, водителя остановили, чтобы проверить документы, однако он отказался выходить и открывать окно. На видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что после этого сотрудник ТЦК разбил окно, а водитель нажал на газ и хотел сбежать. При этом один из шести сотрудников ТЦК оказался на капоте.

Смотрите: Начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Романенко: "Бусификация" - это больше миф". ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

+46
Чому не пишуть, що при затриманні поліцай двічі вдарив водія через розбите вікно?
Це ж мабуть у них так прописано в службовій інструкції?
02.10.2024 16:05 Ответить
+44
02.10.2024 16:03 Ответить
+37
Як там в Польщі. Вступили в український легіон?
02.10.2024 16:12 Ответить
То вони тепер будуть мстити за свого корєша , херсонського вертухая , що пригрівся в Одесі в тцк
02.10.2024 21:48 Ответить
12 тисяч втекло. Вчора розмовляв з вйськовим з навчального центру, куди з ТЦК переправляють мобілізовано-бусифікованих, не бачив він серед тцкашників військових - одна ексмусорня і привозять напівкалік, в яких диски хребта вискакують по два рази на місяць, та 58-річних дідів. У самого військового та ж проблема з дисками - бронік накинь, на ноші і везіть до костоправа, він в шоці від роботи ТЦК. Шакалам пох кого бусифікувати, їм аби премії гребти, а лікарі з ВЛК виходить що диверсанти, бо ці напівкаліки в основному не вантажники-різнороробочі, а профі, бо слабкий хребет змусив стати хорошим спецом, - електрики, токарі, фрезувальники, карщики, наладчики обладнання, які десь працювали, їх висмикнули з виробництва і заміну таким людям наразі не знайти, а для ЗСУ вони тягар.
02.10.2024 23:19 Ответить
Це відбувалося і відбувається за хвалених потужних генералів.
03.10.2024 01:54 Ответить
РЕКЕТИРИ В ФОРМІ ЗСУ !?)
02.10.2024 23:40 Ответить
В бусыфикации был бы смысл если б было чем воевать. А так Зеблан сам ноет западным партнёрам шо набрали мяса на несколько бригад, а вооружить нечем.
03.10.2024 00:05 Ответить
А потім ці тцкуни будуть нити і питати за що. Насправді тцкашнтків вже пора саджати за співпрацю з руснею.
03.10.2024 04:34 Ответить
Ото упирі в законі! А скільки в кожному місті таких оперів ходить і виловлює? Всіх їх зібрати і на фронт якщо вони такі борзі. Думаю зразу би хвости в сраки позапихали.
03.10.2024 07:52 Ответить
бусифікація - це міф
03.10.2024 10:15 Ответить
