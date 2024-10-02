Шестеро співробітників ТЦК в Одесі матюкаються та розбивають вікно у легковику, а водій натомість "покатав" одного із них на капоті. ВIДЕО

В Одесі поліція затримала водія, який "прокатав" співробітника ТЦК на капоті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водія зупинили, щоб перевірити документи, однак він відмовився виходити і відчиняти вікно. На відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що після цього співробітник ТЦК розбив вікно, а водій натиснув на газ і почав тікати. При цьому один із шести співробітників ТЦК опинився на капоті.

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