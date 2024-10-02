УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12179 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
32 471 210

Шестеро співробітників ТЦК в Одесі матюкаються та розбивають вікно у легковику, а водій натомість "покатав" одного із них на капоті. ВIДЕО

В Одесі поліція затримала водія, який "прокатав" співробітника ТЦК на капоті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водія зупинили, щоб перевірити документи, однак він відмовився виходити і відчиняти вікно. На відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що після цього співробітник ТЦК розбив вікно, а водій натиснув на газ і почав тікати. При цьому один із шести співробітників ТЦК опинився на капоті.

Дивіться: Начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Романенко: "Бусифікація" - це більше міф". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Автор: 

порушення (607) Одеса (5476) мобілізація (3082) ТЦК та СП (597)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+46
Чому не пишуть, що при затриманні поліцай двічі вдарив водія через розбите вікно?
Це ж мабуть у них так прописано в службовій інструкції?
показати весь коментар
02.10.2024 16:05
+44
показати весь коментар
02.10.2024 16:03
+37
Як там в Польщі. Вступили в український легіон?
показати весь коментар
02.10.2024 16:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
То вони тепер будуть мстити за свого корєша , херсонського вертухая , що пригрівся в Одесі в тцк
показати весь коментар
02.10.2024 21:48 Відповісти
12 тисяч втекло. Вчора розмовляв з вйськовим з навчального центру, куди з ТЦК переправляють мобілізовано-бусифікованих, не бачив він серед тцкашників військових - одна ексмусорня і привозять напівкалік, в яких диски хребта вискакують по два рази на місяць, та 58-річних дідів. У самого військового та ж проблема з дисками - бронік накинь, на ноші і везіть до костоправа, він в шоці від роботи ТЦК. Шакалам пох кого бусифікувати, їм аби премії гребти, а лікарі з ВЛК виходить що диверсанти, бо ці напівкаліки в основному не вантажники-різнороробочі, а профі, бо слабкий хребет змусив стати хорошим спецом, - електрики, токарі, фрезувальники, карщики, наладчики обладнання, які десь працювали, їх висмикнули з виробництва і заміну таким людям наразі не знайти, а для ЗСУ вони тягар.
показати весь коментар
02.10.2024 23:19 Відповісти
Це відбувалося і відбувається за хвалених потужних генералів.
показати весь коментар
03.10.2024 01:54 Відповісти
РЕКЕТИРИ В ФОРМІ ЗСУ !?)
показати весь коментар
02.10.2024 23:40 Відповісти
В бусыфикации был бы смысл если б было чем воевать. А так Зеблан сам ноет западным партнёрам шо набрали мяса на несколько бригад, а вооружить нечем.
показати весь коментар
03.10.2024 00:05 Відповісти
А потім ці тцкуни будуть нити і питати за що. Насправді тцкашнтків вже пора саджати за співпрацю з руснею.
показати весь коментар
03.10.2024 04:34 Відповісти
Ото упирі в законі! А скільки в кожному місті таких оперів ходить і виловлює? Всіх їх зібрати і на фронт якщо вони такі борзі. Думаю зразу би хвости в сраки позапихали.
показати весь коментар
03.10.2024 07:52 Відповісти
бусифікація - це міф
показати весь коментар
03.10.2024 10:15 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 