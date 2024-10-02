Шестеро співробітників ТЦК в Одесі матюкаються та розбивають вікно у легковику, а водій натомість "покатав" одного із них на капоті. ВIДЕО
В Одесі поліція затримала водія, який "прокатав" співробітника ТЦК на капоті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, водія зупинили, щоб перевірити документи, однак він відмовився виходити і відчиняти вікно. На відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що після цього співробітник ТЦК розбив вікно, а водій натиснув на газ і почав тікати. При цьому один із шести співробітників ТЦК опинився на капоті.
Увага! Ненормативна лексика!
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
1 2 3
Анатолій Бойко #504832
показати весь коментар02.10.2024 21:48 Відповісти Мені подобається 1
Андрей Ивашкевич
показати весь коментар02.10.2024 23:19 Відповісти Мені подобається 5
PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар03.10.2024 01:54 Відповісти Мені подобається 4
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар02.10.2024 23:40 Відповісти Мені подобається 4
Эйс Вентура
показати весь коментар03.10.2024 00:05 Відповісти Мені подобається 1
✘
✘
Fard fdsa
показати весь коментар03.10.2024 04:34 Відповісти Мені подобається 7
Андрюша Ходячий
показати весь коментар03.10.2024 07:52 Відповісти Мені подобається 0
Nub Nubov #586380
показати весь коментар03.10.2024 10:15 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 3 з 3
1 2 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це ж мабуть у них так прописано в службовій інструкції?